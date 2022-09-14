TOKİ arsası alan inşaata ne zaman başlayacak? TOKİ arsalarına evler ne zaman yapılacak?

TOKİ arsaların yapımı ne zaman başlayacak? sorusu arsa başvurusunda bulunacaklarca araştırılıyor. Dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Devam edecek bir yapıda hayata geçirilen ‘İlk Evim, Arsa’ projesinde ilk etapta 7 bölgede, 100 bin altyapılı konut arsası satışa sunulacak. İlk etapta 81 ilde 250 bin konut inşa edilecek, 10 bin iş yeri ile vatandaşlara kendi işini kurma imkanı sunulacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki TOKİ arsalarına evler ne zaman yapılacak, TOKİ arsa inşaatları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

TOKİ konut başvuru ücreti, taksitleri aylık vade sayısı

Projenin adını “İlk evim, ilk işyerim” olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “Projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini, 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecektir” diye konuştu.

REKLAM

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

Bu kampanya ile ilk defa elektrik, su, yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır arsalar kendi evini yapmak isteyenlere sunulacak.

7 ayrı bölgede sunulacak arsalar faizsiz şekilde satılacak.

Arsayı alan vatandaş belirlenen projeye uygun şekilde ve süre içinde evini yapabilecek.

İki grup arsa uygulaması var. İlk grupta 350-500 metrekare müstakil parsel şekilde sunulacak arsalar 192 bin 500 lira fiyat ve 1604 lira taksitle 10 yıl vadeli satılacak.

İkinci grubu oluşturan hisseli parseller 112 bin 500 lira bedel ile 937 lira taksitle 10 yıl vadeli alınabilecek.

REKLAM

TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

REKLAM

TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

TOKİ arsa taksitleri kaç ay, faizsiz mi?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.

a) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

REKLAM

TOKİ arsa peşinatı ne zaman ödenecek?

b) Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.

3- 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

TOKİ arsalarına inşaatlar en zaman başlayacak?

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

REKLAM

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

TOKİ hisseli arsalara evler ne zaman yapılacak?

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

REKLAM

TOKİ arsalarına inşaatlar kaç yıl içinde bitecek?

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

TOKİ arsa tapu ücretini kim ödeyecek?

5- Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

TOKİ arsaları nasıl belirlenecek, kura ile mi?

6- Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir.

REKLAM

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

ÖZGÜN TOKİ 28 ilde 10 bin sanayi sitesi yapacak: İşte TOKİ işyeri yapılacak iller...