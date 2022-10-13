Hayat Prof Dr Naci Görür uyardı 25 Ekim güneş tutulması depreme neden olur mu?
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Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 25 Ekim güneş tutulması depreme neden olur mu?

Türkiye'de 25 Ekim'de izlenecek güneş tutulması için açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Bardağı taşıran son damla olabilir" ifadeleriyle deprem uyarısında bulundu. Açıklamalar sonrası çok sayıda kişi panikle "Güneş tutulması depreme neden olur mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

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Haber Merkezi Diğer
25 Ekim güneş tutulması nereden görülecek? 25 Ekim güneş tutulması depreme neden olur mu? 25 Ekimde ne olacak?
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür

Jeolog Prof. Naci Görür, 25 Ekim güneş tutulmasının depremler üzerine etkisini yorumladı. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de güneş tutulmasının olduğunu belirten Görür, güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi.

'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLABİLİR'

"Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" dedi.

  • Prof. Görür, "Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi.
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