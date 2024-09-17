Acılı anne 39 yıl önce doğumdan sonra öldüğü söylenen oğlunu arıyor: 'Senin çocuğun gece 03.00'te öldü kendi elimle gömdüm'

"Ölüm sebebi kanser çıktı. Bir saatin içinde ne zaman muayene ettin, ne zaman tahlil yaptın ne zaman filmleri çektin, ne zaman kanser olduğu çıktı? 39 sene oldu. 39 senedir bu yüreğime sor bakalım. Ben ölü olduğuna inanmıyorum. Benim üç çocuğum var ama o da benim çocuğum."