|
Hayat

Acılı anne 39 yıl önce doğumdan sonra öldüğü söylenen oğlunu arıyor: 'Senin çocuğun gece 03.00'te öldü kendi elimle gömdüm'

Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesinde 1985'te doğum yapan anne Ödemiş, "yıkayıp, mama vereceğiz" denilerek yanından alınan ve daha sonra öldüğü söylenen bebeğinin öldüğüne inanmıyor. Ayşe Ödemiş, "İsmini Kahraman koyacaktım. 'İlk çocuğum kahraman gibi olsun, tuttuğunu koparsın' dedim. Kahraman olamadı. Ne oldu, bilmiyorum. Ölü mü, sağ mı, iyi mi, kötü mü, iyi bir ailenin elinde mi, öldüyse mezarlığı nerede?" dedi.

12:43 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:47 - 17/09/2024 Salı
AA
Ayşe Ödemiş, doğumun ardından 'öldü' denilen ve cenazesi verilmeyen bebeğini bulmak için yürüttüğü mücadeleyi anlattı.
Ayşe Ödemiş, doğumun ardından 'öldü' denilen ve cenazesi verilmeyen bebeğini bulmak için yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 60 yaşındaki Ayşe Ödemiş, 1985'te ilk çocuğunu kucağına alma umuduyla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne gitti. Gece saat 02.00'de doğum yapan Ödemiş, ameliyathaneden çıktıktan sonra oğlunu bir daha göremedi.

Ayşe Ödemiş, 1985'te Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde yaptığı doğumun ardından "öldü" denilen ve cenazesi verilmeyen bebeğini bulmak için yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Yaşadıklarını ve 39 yıldır süren evlat arayışını anlatan Ayşe Ödemiş, 10 Ekim 1985'te gece yarısı yaptığı doğumun ardından hemşirenin bebeğini aldığını, saat 03.00'e geldiğinde ağlayan bebeğini kucağına almak istediğini, ameliyatlı olduğu için izin verilmediğini belirtti.

Ödemiş, sabah bebeğini görmek için çocukların bir arada olduğu camekanlı bölüme gittiğini ancak bebeğini göremediğini söyledi.

"Senin çocuğun gece 03.00'te öldü kendi elimle gömdüm."

Bebeğini görmek isteğini ilettiği doktorun,
"Senin çocuğun gece 03.00'te öldü, kendi elimle gömdüm."
dediğini iddia eden Ayşe Ödemiş, eve döndükten bir ay sonra çocuğuyla ilgili bilgi almak için hastaneye tekrar gittiğini, bilgi alamadığını aktardı.
Ayşe Ödemiş,
"Ankara'daki ve Adana'daki çocukların aynı tarihlerde ABD'ye verildiğinin"
iddia edildiğini, bu nedenle bebeğinin de kaçırıldığını düşündüğünü kaydetti.

Bebeğinin mezarının Karşıyaka Mezarlığı'nda göründüğünü, kayıtlı yere gittiğinde ise mezar yerinin bulunmadığını söyleyen Ayşe Ödemiş, şöyle konuştu:

"Ölüm sebebi kanser çıktı. Bir saatin içinde ne zaman muayene ettin, ne zaman tahlil yaptın ne zaman filmleri çektin, ne zaman kanser olduğu çıktı? 39 sene oldu. 39 senedir bu yüreğime sor bakalım. Ben ölü olduğuna inanmıyorum. Benim üç çocuğum var ama o da benim çocuğum."
Çocuğunun ölümüyle ilgili savcılığa yaptığı başvuruda,
"1985'te Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde doğum yaptığını, bebeğinin sağ doğduğunu, daha sonra bebeğinin öldüğünün söylendiğini, cenazesinin kendisine verilmediğini, bu nedenle hastane yetkililerinden şikayetçi olduğunu" beyan ettiğini aktaran Ödemiş, süreç sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "kovuşturmaya yer olmadığı"
yönünde karar verdiğini aktardı.

Ayşe Ödemiş, şöyle konuştu:

"Gitmedik yer bırakmadım. Daha nereye gideyim? Cumhurbaşkanlığına kadar gönderdim. Oradan da zaman aşımı dendi. Başka neresi kaldı söyleyin de oraya gideyim.

İsmini Kahraman koyacaktım. Kahramanım içimde kaldı. 'İlk çocuğum kahraman gibi olsun, tuttuğunu koparsın' dedim. Kahraman olamadı. Ne oldu, bilmiyorum. Ölü mü, sağ mı, iyi mi, kötü mü, iyi bir ailenin elinde mi, öldüyse mezarlığı nerede?"

#Ankara
#Ayşe Ödemiş
#Adana
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanından Bolu için kritik açıklama: Su kıtlığı ile karşılaşabilir