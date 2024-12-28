Aile hekimleri doğrudan tetkik isteyebilecek

Aile hekimleri 1 Ocak'tan itibaren INR, röntgen, mamografi gibi tetkikleri doğrudan isteyebilecek. Laboratuvar için hastaneye giriş yapmaya gerek kalmayacak. Kan tetkikleri, aile hekimlerinin önüne düşecek.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanacak. Bu çerçevede, aile hekimleri artık hastanelerden tetkik isteyebilecek.
SONUÇLAR EKRANDA GÖRÜNECEK
Entegrasyon çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Sistem sayesinde aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.