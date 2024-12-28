Aile hekimleri doğrudan tetkik isteyebilecek

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanacak. Bu çerçevede, aile hekimleri artık hastanelerden tetkik isteyebilecek.