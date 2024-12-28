Bakan Memişoğlu'ndan aile hekimi açıklaması: Biz hastalık bakanlığı değiliz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın ardından Kırklareli'ye geçerek, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kırklareli Sağlık Yerleşkesi' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, "Birkaç gün sonra gireceğimiz yeni yılın, hepinize mutluluklar getirmesini, huzurlar getirmesini, aynı zamanda diliyorum. Aynı zamanda üç ayların başlangıcı olduğu için de Allah'ın bize ramazana kavuşması temennisiyle başlıyorum sözlerime. Kırklareli sağlık anlamında gerçekten iyi yerlerde ve Sayın Vekilim başta olmak üzere bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlıkta büyük bir dönüşüm, gelişim ve dünyaya örnek olacak şekilde sağlık hizmetlerini sunabilir hale geldi. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de her bir vatandaşımız senede 11.4 kez sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu 2002 senesinde sadece iki kezdi.

Dünyanın en yaygın, her yerde olan, en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetlerini veriyoruz. Bunun ispatını hem kovidde hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı.