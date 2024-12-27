Sağlıkta yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak: Aile hekimleri artık doğrudan talep edebilecek

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasında sona gelindi. Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri için yeni bir karar verdi.

1 Ocak'tan itibaren hastaneler​ ile dijital olarak entegre olacak aile hekimlikleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.