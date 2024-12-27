Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Sağlıkta yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak: Aile hekimleri artık doğrudan talep edebilecek

Sağlıkta yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak: Aile hekimleri artık doğrudan talep edebilecek

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:1527/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aile hekimleri artık hastaneden tetkik isteyebilecek
Aile hekimleri artık hastaneden tetkik isteyebilecek

Aile hekimleri 1 Ocak'tan itibaren hastanelere dijital entegre olacak bazı tetkikleri isteyecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasında sona gelindi. Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri için yeni bir karar verdi.

Aile hekimleri doğrudan talep edebilecek

1 Ocak'tan itibaren hastaneler​ ile dijital olarak entegre olacak aile hekimlikleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Bu kapsamda aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar eklendi.



#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık
#Aile hekimliği
#tetkik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER! Açıklama geldi: Kademeli emeklilik çıkacak mı, onaylanacak mı?