Sağlıkta yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak: Aile hekimleri artık doğrudan talep edebilecek

Aile hekimleri 1 Ocak'tan itibaren hastanelere dijital entegre olacak bazı tetkikleri isteyecek.
Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasında sona gelindi. Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri için yeni bir karar verdi.
Aile hekimleri doğrudan talep edebilecek
1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak aile hekimlikleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.
Bu kapsamda aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar eklendi.