Ankara'da randevu talebi bekleme süresi yarıya düştü

"Mesai dışındaki randevularla büyük bir genişleme sağladık. Daha önce 13-14 binlerde bizim günlük bekleme sayılarımız vardı. O sayılar da şimdi 5 binli rakamların daha da altına indiler. Bu şekilde vatandaşımızın kolay ve rahat hastaneye ulaşımını sağlamış olduk