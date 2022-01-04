Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı suikasta uğruyor: Rıza Baba ölüyor mu?

Arka Sokaklar dizisinde çarşaflı kadını hedef alan sözler tepki çekti

Erler Film bünyesinde Türker İnanoğlu yapımcılığında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar adlı dizide skandal bir sahne yer aldı.



Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç, Barış Erdoğan, Meriç Demiray'ın senaristliğini yaptığı dizinin son bölümünde İslami değerler hedef alındı. Kavuğu önceki hafta hayatını kaybeden Rasim Öztekin'den devralan Şevket Çoruh'un oynadığı Mesut Komiser karakteri çarşaflı kadını skandal ifadelerle aşağıladı.



Çarşaf giydirilen kadın karakter, kızı Emire'nin katilinin bulunması için Mesut Komiser'den yardım istiyordu. Mesut Komiser karakteri ise çarşaflı kadına şöyle cevap verdi:



'Şimdi beni iyi dinle. Kızını parayla satan sen. Kızı katil eden sen. O şeytandan himmet alan sen. Şimdi canın yandı, bulun o namussuzu diyorsun. Öyle mi? Sizin canınız da hayatınız da yalan be. Git başka yerde ağla. Git.'





