Hayat Arka Sokakların Rıza Babası suikasta uğruyor Rıza Baba ölüyor mu?
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı suikasta uğruyor: Rıza Baba ölüyor mu?

Türk televizyon tarihinin 16 sezondur devam eden en uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar” da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin vurulması dizinin sevenlerini üzdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arka Sokakların Rıza Babası suikasta uğruyor: Rıza Baba ölüyor mu? Rıza Baba diziden neden ayrılıyor?
Rıza Baba'nın suikaste uğradığı sahne dizinin hayranlarını üzdü.

Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması Rıza Baba’ya ne oldu? sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser’in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu.

Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizi 14 Ocak Cuma yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

Arka Sokaklar dizisinde çarşaflı kadını hedef alan sözler tepki çekti
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Arka Sokaklar dizisinde çarşaflı kadını hedef alan sözler tepki çekti
Erler Film bünyesinde Türker İnanoğlu yapımcılığında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar adlı dizide skandal bir sahne yer aldı.

Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç, Barış Erdoğan, Meriç Demiray'ın senaristliğini yaptığı dizinin son bölümünde İslami değerler hedef alındı. Kavuğu önceki hafta hayatını kaybeden Rasim Öztekin'den devralan Şevket Çoruh'un oynadığı Mesut Komiser karakteri çarşaflı kadını skandal ifadelerle aşağıladı.

Çarşaf giydirilen kadın karakter, kızı Emire'nin katilinin bulunması için Mesut Komiser'den yardım istiyordu. Mesut Komiser karakteri ise çarşaflı kadına şöyle cevap verdi:

'Şimdi beni iyi dinle. Kızını parayla satan sen. Kızı katil eden sen. O şeytandan himmet alan sen. Şimdi canın yandı, bulun o namussuzu diyorsun. Öyle mi? Sizin canınız da hayatınız da yalan be. Git başka yerde ağla. Git.'

Arka Sokaklar'da şehit Eren Bülbül sahnesi gözyaşlarına boğdu!
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Arka Sokaklar'da şehit Eren Bülbül sahnesi gözyaşlarına boğdu!
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 451. bölümünde yer alan şehit Eren Bülbül'ün temsil edildiği sahne yürekleri dağladı.

Arka Sokaklar'da '10 Aralık' sahnesi
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Arka Sokaklar'da '10 Aralık' sahnesi
Toplumu derinden yaralayan olaylara dizide yer veren 'Arka Sokaklar' ekibi, bu kez de 10 Aralık'ta Vodafone Arena'da gerçekleşen saldırıyı canlandırdı. Fragmanı yayınlanan 425'inci bölümde, stat yanında bekleyen çevik kuvvet polislerinin üzerine araba süren bir adam ve patlayan bomba sahneleri yer aldı.


Arka Sokaklar dizisinde ‘darbe girişimi’ mesajı
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Arka Sokaklar dizisinde ‘darbe girişimi’ mesajı
“Arka Sokaklar”ın yeni sezonu Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle başladı. Dizide sezonun ilk bölümünde yayınlanan Rıza Baba'nın darbe mesajı büyük beğeni topladı.


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