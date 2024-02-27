BAU Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Dil ve Konuşma Bozuklukları, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beşiktaş Kuzey Kampüs’te düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkezin Müdürü ve Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Yaşa, ailelerdeki diyalog eksikliği, yabancı bakıcıların iletişim sorunları, çocukların gereğinden fazla dijital ortamla baş başa bırakılması konusunda aileleri uyardı.





BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan merkezin açılışına BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Serdal Şenel, BAU Genel Sekreteri Hikmet Yıldırım, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Gökay Görmeli, üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri, üniversitenin akademik kadrosundaki bazı isimler ve öğrenciler de katıldı. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Üniversitemizin önemli girişim ve yatırımlarından biri olan ve toplumumuza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bireylerin hayatlarını olumlu yönde etkilemek ve onlara daha iyi iletişim becerisi kazandırmak için yapay zeka teknolojisinin de entegre edildiği, en kapsamlı uygulama ve araştırma merkezi statüsüne sahiptir.” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Gökay Görmeli de yaptığı konuşmada, “Konuşma bozukluğu olan kişi, ister istemez özgüveni bir miktar daha eksik olan kişi halini geliyor. Biz burada Türkiye'nin en kapsamlı araştırma ve geliştirme merkezinde, bu soruna çözüm odaklı olarak gitmeyi planlıyoruz. Burası Türkiye’de daha önce benzeri olmayan donanımda ve benzeri olmayan geleceğe yönelik planları olan bir merkez olarak açıldı. Çok güzel işler yapacağına eminim” dedi.





Konuşma bozukluğunun çaresi terapi

İletişim, dil, konuşma, ses problemleri yaşayanların sorunlarını çözüme kavuşturmayı ve bu alanda donanımlı terapistler yetiştirmeyi amaçlayan merkezin açılışında konuşan BAU Dil ve Konuşma Bozuklukları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Yaşa, “Oluşturduğumuz donanım ve yapılanmayla belki de bu alanda en kapsamlı merkez olma statüsüne sahip olduk. Şu an Avrupa'da bile çok az merkezde bulunan dijital konuşma ve sesi değerlendirmeye yönelik ekipman ve yazılımlar donanımlar merkezimizde mevcut” dedi.

Konuşma bozuklukları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Yaşa, çocuklarda yaşanan konuşma bozukluklarının birçok sebepten kaynaklanabileceğini söyledi. Çocuğun yetiştiği ortamda yeterince sözel uyarana maruz kalmamasının önemli sebeplerden biri olduğunu belirten Yaşa, “Yabancı dilde bakım veren bakıcıların yeteri kadar iletişim kurup konuşma örneği sağlayamaması, çocukların sanal ortama fazla maruz bırakılarak aile ve kendi akranlarıyla yeteri kadar iletişim kuramaması, ev ortamında şiddetli geçimsizlik ve diyalog eksikliklerinin yaşanması sözel uyaranları eksik bırakarak, çocukların dil ve konuşma gelişimini etkiliyor” dedi.



