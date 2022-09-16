Hayat Bin bir zahmetle yapılıyor Kışın afiyetle tüketiliyor
AKTÜEL

Bin bir zahmetle yapılıyor: Kışın afiyetle tüketiliyor

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan ev hanımları kışlık salça yapımına başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bin bir zahmetle yapılıyor: Kışın afiyetle tüketiliyor
Salça yapımına başlandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan ev hanımları kışlık salça yapımına başladı.
Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte Sivas’ta kış hazırlıklarına başlandı. Ev hanımları marketlerde hazır satılan salçaları almak yerine daha ekonomik ve lezzetli salçayı kendi elleriyle yapmayı tercih ediyor. Salça yapmaya başlayan kadınlar yıkadıkları domatesleri dörde böldükten sonra iki gün tuzlu suda bekletiyor. Tuzlu sudan çıkarılan domatesler daha sonra salça çekme makinasında çekiliyor. Posa haline gelen domatesler kazanlarda yaklaşık 5 saat kaynatılıyor. Kıvamını ve lezzetini alan salça kışın tüketilmek üzere kaplara dolduruluyor.

“Kendi salçamızı evimizde yaparız”

Gemerek’te yaşayan Bedriye Çoban, kendi salçalarını yaptıklarını söyleyerek, “ Domatesi kendim ekiyorum. Kendi salçamızı evimizde yaparız. Menemenlerimizi evde yaparız. İki tane gelinim var, bir tane kızım var. Hepsinin salçasını, domatesini ve menemenini buradan ben yaparım” dedi.

“Salça sezonu olduğundan dolayı oldukça yoğunluk var”

Domates çekimi yapan Taner Karabulut, salça yapımında yoğunluk olduğunu ifade ederek, “ Burada salça makinesi bulmakta zorluk çektik. Öyle olunca Kayseri’den bir salça makinesi aldık. Hem kendiminkini hem de komşularınkini yapıyorum. Yaklaşık 1 ton domates çekiyorum. Salça sezonu olduğundan dolayı oldukça yoğunluk var. Kış mevsimi geldiğinden vatandaşımız salçaya talep gösteriyor. Lezzeti tadı olsun el yapımı salça daha farklı oluyor tabi ki” şeklinde konuştu.

“Ekonomik olarak da iyi”

Hatice Karabulut, el yapımı salçanın ekonomik açıdan iyi olduğuna değinerek, “ Doğal salça kaynatımına başladık. Ekonomik olarak da iyi. Domatesleri ilk önce yıkarız. Dörde böleriz. İki gün tuzlu suda bekletiriz. Beklettikten sonra salça makinemizde çekeriz. Çektikten sonra ateşimizi yakar, kıvamına gelinceye kadar kaynatırız” diye konuştu.

Süs tavukları Ankara’da podyuma çıkacak
HAYAT
Süs tavukları Ankara’da podyuma çıkacak

Doğa harikası şelaleye ulaşım kolaylaştı
HAYAT
Doğa harikası şelaleye ulaşım kolaylaştı
Açık kalan rögara düştü

Açık kalan rögara düştü

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.
Sayı rekor seviyeye ulaştı

Sayı rekor seviyeye ulaştı

​İki günde bir buçuk milyonu aştı.
İETTde bıçaklı dehşet: Kapıyı açın diye çığlık çığlığa bağırdılar

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Bakan Koca: Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak.

Her anını paylaştı: Sonucu görünce çok şaşıracaksınız.

Bilim insanları keşfetti: Daha önce böylesine hiç rastlanmadı.

​Tedavi edilmezse hayatınızı karartabilir

​Doğalgaz Ocak ayında tamamen tükenecek

TOKİ açıkladı: ​Aylık bin liradan bile az.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.