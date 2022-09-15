Hayat Süs tavukları Ankarada podyuma çıkacak
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Süs tavukları Ankara’da podyuma çıkacak

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu, Ankara Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanlar Derneği tarafından Ankara’da düzenlenecek yarışmaya, Ankara’dan 30 farklı ırktan 150’den fazla süs tavuğu yer alacak. Salonun en iyi koleksiyonu, salonun en iyi horozu, salonun en iyi tavuğu gibi çeşitli dallarda süs tavukları yarışmaya girecekler.

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Haber Merkezi İHA
Süs tavukları Ankara’da podyuma çıkacak
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Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, "Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizi onurlandırdı. Bu güzel organizasyona tüm Ankaralıları davet ediyorum" dedi.
Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Özcan Çetin düzenlenecek olan Ankara 1. Kümes Hayvanları Gösterim ve yarışmaya herkesi davet etti. Çetin, “Zamanı olan insanların, emeklilerin gençlerin veya çocukların bahçesinde meşgul olurken eğleneceği bir uğraş olan süs tavuğu yetiştiriciliği son yıllarda süratle gelişmekte ve büyümektedir. Hedefimiz uluslararası seviyede organizasyonlar yapmak ve uluslararası seviyede hayvanlar yetiştirmek” ifadesini kullandı.
Açıklamasında, "Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında oldukça popüler ve takip edilen bir ülke konumuna geldik" diyen Çetin, hayvan severleri 15 - 18 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Anfa Altınpark Expo Center’a çağırdı. 17 - 18 Eylül tarihlerinde süs hayvanları ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.

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