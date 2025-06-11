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Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndüren kadın dumandan etkilendi

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndüren kadın dumandan etkilendi

13:2411/06/2025, Çarşamba
AA
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Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen Hatice V. ise ambulansta tedavi edildi.
Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen Hatice V. ise ambulansta tedavi edildi.

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Tepecik Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında Havva Ç'nin oturduğu dairenin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Yangını fark eden daire sahibi, komşusu Hatice V'den yardım istedi. Havva Ç'nin özel gereksinimli çocuğunu alarak dışarı çıkmasının ardından Hatice V. yangın tüpüyle alevleri büyümeden söndürdü.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.


Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen Hatice V. ise ambulansta tedavi edildi.


Yangın dairede hasara neden oldu.



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