Hayat Bu derneğe girebilmek için Gaziantep şivesi konuşmak ve patlıcan kebabı yapmak şart
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​Bu derneğe girebilmek için Gaziantep şivesi konuşmak ve patlıcan kebabı yapmak şart

Bu derneğe girebilmek için Gaziantep şivesi konuşmak ve patlıcan kebabı yapmak şart

Gaziantep'te yöresel isim ile kurulan 'Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne, üye olmak isteyenlerden Gaziantep şivesi konuşması ve patlıcan kebabı yapması isteniyor. Bin 500 dernek üyesi, 216 bin sosyal medya takipçisi olan dernek kentte bulunan ihtiyaç sahiplerine de yardım ediyor.

Haber Merkezi DHA
Dernek üyeleri
Dernek üyeleri

Gaziantep'te yerel şivenin korunması ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi amacıyla 2 yıl önce başkanlığını Mehmet Yılmaz'ın yaptığı 'Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' kuruldu. Sosyal medya ağlarında farklı ismi ile dikkat çeken dernek, aradan geçen süre içerisinde 1500 üyeye ulaştı. Ancak, yöneticileri derneğe üye olmak isteyenlere yerel şiveyle konuşma ve kentte çokça tüketilen patlıcan kebabı pişirilmesini şart koştu.

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216 BİN ÜYELERİ VAR

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar ile de ön plana çıkan derneğin başkanı Mehmet Yılmaz, kendilerine üye olmak isteyenlerde Antep şivesi ile konuşma ve patlıcan kebabı yapma şartı aradıklarını ifade etti. Şiveyle ilgili sıkıntı yaşamadıklarını, ancak patlıcan kebabı yapamayanlara kebap yapmayı öğrettiklerini anlatan Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz şöyle konuştu:

  • "Şu anda Gaziantep'te sosyal medya üzerinde 216 bin üyemiz var. Bu dernek isminden dolayı çok fazla ilgi gördü. Amacımız, bu şehirde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. İsmimiz ile ön plana çıktık ve yaptığımız çalışmalar ile de kısa sürede büyüdük. Herhangi bir bölgede ihtiyaç sahibi aileleri üyelerimiz bize bildiriyor, biz de elimizden gelen desteği sağlayarak yardımlarda bulunuyoruz. Bizim büyümemizdeki en büyük sebep ise hayır yapmak isteyenlerle, ihtiyaç sahiplerini buluşturmamız oldu. Antep herifi olmaktan gurur duyuyoruz. Biz Logomuzda da Gaziantep'i temsil eden bir figür olmasını istedik ve yemeklerimizden dolayı göbekli ve pos bıyıklı bir logo ortaya çıkardık. Bizim derneğimize üye olmak isteyenlerde Antep şivesi ile konuşması ve patlıcan kebabı yapma şartımız bulunuyor. Bunları yapmazsa Antep herifi olarak saymıyoruz. Kebap yapmayı bilmeyenleri de nasıl yapacağını öğreterek derneğimize üye yapıyoruz"

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