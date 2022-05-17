Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali için start verildi

Festival 20 Mayıs 2022 tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, etkinlikler ve konser programıyla devam edecek.

Büyük Taarruz’un 100.yılına ithafen düzenlenen festivalde finale kalan 24 adet film arasından; birincilik ödülü, ikincilik ödülü , üçüncülük ödülü , Jüri Özel Ödülü ve Büyük Taarruz Özel Ödülü olmak üzere toplam 5 adet ödül verilecek. Festival bünyesinde oyuncu, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği söyleşileri, konserler ve etkinlikler yapılacak.

“KOCATEPE ÜLKENİN KADERİNİN YAZILDIĞI BİR YER”

Afyonkarahisar Valiliği adına festivalin koordinasyonunu sağlayan ve festivalin hayata geçmesinde çok önemli bir rol üstlenen Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Mehmet Tanır, Kocatepe açılış törenini başlattı. Mehmet Tanır Kocatepe’nin Büyük Taarruz ve ülke için öneminden bahsetti.

“REKOR BAŞVURU”

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Sayın Baran Mayda, festivale 116 ülkeden 3055 film başvurusu yapıldığını belirterek, festival kapsamında üniversitelerde ve sinemada kısa film gösterimlerinin, söyleşilerin ve etkinliklerin 20 Mayıs’a kadar yapılması planlandığını ifade etti.

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“BÜYÜK TAARRUZA YAKIŞIR KUTLAMALAR YAPILACAK”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Büyük Taarruzun başlangıç noktasında açılış yapmanın önemine dikkat çekti. Büyük Taarruzun 100. Yılı için Vali Gökmen Çiçek ile yıl içinde 100 etkinlik yapmayı planladıklarını aktaran Başkan Zeybek, bu sayıyı 130’a kadar çıkardıklarını ifade etti. “Büyük Taarruza yakışır bir yıl kutlama istiyoruz, bu vesileyle kısa film festivalinin ilimiz de ilk defa yapılması büyük önem arz ediyor” dedi.

“AFYONKARAHİSAR ARTIK FESTİVALLER ŞEHRİ”

Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Açılış için belirlenen yerin Kocatepe olmasının isabetli bir karar olduğunu kaydederek; “Büyük Taarruz ‘un başladığı, 26 Ağustos’u 27 Ağustos'a bağlayan gecenin Şuhut’tan Kocatepe'den başlayıp Şuhut'ta ve daha sonra Sinanpaşa Ovası’na ve devamında 9 Eylül'de düşmanın Yunan'ın denize döküldüğü noktaya kadar giden bir taarruz. Başkanımız sağ olsun, bu yıl yapılacak 100 etkinlik sayısını daha da arttırarak 130’a çıkardı. Kocatepe bizim için de çok değerli ve önemli. Burada şehitlerimizin de ilk filmi seyretmiş olması bizim için önemli. Emeği geçen başta Sayın Kültür Bakanımıza, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza ile Valimiz Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyorum” dedi.

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GEZİCİ TIR’DA KISA FİLM GÖSTERİSİ

Protokol konuşmalarının ardından şehit ve gazi yakınları, protokol üyeleri ve katılımcılara Gezici Tır’da film gösterimi yapıldı. Azerin’i olumsuz hava koşullarına rağmen sevenleri yalnız bırakmadı. Festival 20 Mayıs 2022 tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, etkinlikler ve konser programıyla devam edecek.