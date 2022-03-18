Hayat "Çağrı İslamiyetin Doğuşu", 45 yıl aradan sonra sinemalarda gösterime girecek
AKTÜEL

"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 45 yıl aradan sonra sinemalarda gösterime girecek

Anthony Quinn'in başrolünde yer aldığı, İslam dünyasının efsanevi filmi olarak kabul edilen "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu', 45 yıl aradan sonra 4K olarak sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağrı: İslamiyetin Doğuşu, 45 yıl aradan sonra sinemalarda gösterime girecek: Çağrı Filmi Ne Zaman Sinemalarda Olacak?
"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" 15 Nisan'da gösterime girecek.

Özelikle Ramazan aylarında İslam dünyasında TV'de defalarca yayınlanan "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 45 yıl aradan sonra sinemada izleyicilere sunulacak. 'Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu', Pinema Filmcilik tarafından Türkiye’de 4K olarak gösterime çıkarılacak.

Türkiye sinemacılığında 35 yıllık tecrübeye sahip olan Pamir Demirtaş ve Pinema Filmcilik efsanevi bir yapımla sinemalarda film dağıtımına devam edecek.

  • Pandemi sonrasında eski günlerine hızla ilerleyen dünya sinema pazarları sinema kültürünü daha güçlü bir zemine oturtmak için büyük çabalar sarf ediyor. Pinema Filmcilik de 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 4K olarak yenilenen kopyasını Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla vizyona çıkarma kararı aldı.

15 Nisan 2022'de Türkiye’nin dev sinema perdelerinde gösterime sokularak bir şölene dönüştürülecek etkinliğin haftalık programlamalarından önce yapımcı Moustapha Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılımıyla bir gala gerçekleştirilmesi planlanıyor.

  • Unutulmaz yönetmen Moustapha Akkad’ın "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı filmi 45 yıl aradan sonra ilk defa 4K ve 2D olarak, yenilenmiş kopyasıyla dev ekranlı sinemalara geliyor. Film, İslam Alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor.

Mısırlı yönetmen Moustapha Akkad’ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas International’ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası film 4K olarak yenilendi. Yeri doldurulamayan bu efsanevi yapım tekrar sinemalarda olacak.

Malek Akkad, babasının çok sevdiği Türkiye’de filmin tekrar gösterilecek olmasından ötürü duyduğu mutluluğu belirterek, yenilenmiş halinin ulaştığı görsel kaliteden ötürü babası Moustapha Akkad’ı onurlanacağını söyledi.

"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu"

Yönetmen: Moustapha Akkad

Yapımcı: Moustapha Akkad

Yapım evi: Filmco International Productions

Senaryo: H.A.L. Craig, Tewfik El-Hakim, A.B.J. El-Sahhar, A.B. Rahman El-Sharkawi, M. A. Maher.

Oyuncular: Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka.

Efsanevî 'Çağrı' filmini gerçekleştiren 'rüyâ takımı' şimdi nerelerde?
HAYAT
Efsanevî 'Çağrı' filmini gerçekleştiren 'rüyâ takımı' şimdi nerelerde?

Her Ramazan bir daha: Çağrı
RAMAZAN
Her Ramazan bir daha: Çağrı
2023e damgasınıvuracak Türk füzesi

2023'e damgasını
vuracak Türk füzesi

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kadirov Ukraynaya silah gönderen Bidena teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı

ABD'den<br>ürküten iddia

ABD'den
ürküten iddia

​Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

U​krayna Genelkurmayı: Rusya, Esed rejiminden bin kişilik paralı asker getirdi.

​Arnold Schwarzenegger'den Putin'e çağrı.

​1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açılıyor.

​Diyanet Vakfı'nın 'İyilik Ödülü'nün sahiplerinden biri de New Yorklu imam Siraj Wahhaj oldu.

​Valiliklerden açıklamalar peş peşe geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.