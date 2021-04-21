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Hayat Çamlıca Tepesine dikilen Türkiyenin en uzun bayrak direği havadan görüntülendi
AKTÜEL

Çamlıca Tepesi’ne dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği havadan görüntülendi

Çamlıca Tepesi’ne dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği havadan görüntülendi

Türkiye’nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi’ne dikildi. 111 metre boyundaki direğe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrağı çekilecek.

Haber Merkezi İHA
Çamlıca Tepesi’ne dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği havadan görüntülendi
Türkiye'nin en uzun bayrak direği

Türkiye’deki en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara’da bulunuyordu. İstanbul’da Çamlıca Tepesi’ne yapılan bayrak direği ise 111 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun bayrak direği unvanının yeni sahibi oldu. Türkiye’nin en uzun bayrak direğinin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrağı ile buluşacak. İstanbul’un birçok noktasından da görülebilecek olan bayrak direği havadan da görüntülendi.

Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara
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Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara
İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı. İnsanlar kadar hayvanlar da yağan karın tadını çıkardı.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü
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Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
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Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü.
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Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.
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Çamlıca Tepesi beyaza büründü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.


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