Çamlıca Tepesi’ne dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği havadan görüntülendi

Türkiye’deki en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara’da bulunuyordu. İstanbul’da Çamlıca Tepesi’ne yapılan bayrak direği ise 111 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun bayrak direği unvanının yeni sahibi oldu. Türkiye’nin en uzun bayrak direğinin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrağı ile buluşacak. İstanbul’un birçok noktasından da görülebilecek olan bayrak direği havadan da görüntülendi.