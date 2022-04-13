Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem: 'Kutu kutu pense'

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camiler teravih namazları için dolmaya başladı. Gencinden yaşlısına namazların kılındığı ellerin semaya açıldığı camilerde gözler, yetişkinleriyle birlikte çocukları da arıyor.

Oysa ki bazı camilerde çocuklar, yetişkinleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle pek istenmiyor. Haliyle bu durum, hayatımızın neşesi olan çocukları camilerden uzaklaştırıyor.

Ancak bu durumu tersine çevirenler de yok değil.

Cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılıyor

Ensonhaber'de yer alan habere göre İstanbul'da bir camide görevli din görevlisi, çocuklara camiyi sevdirebilmek için etkinlikler düzenliyor.

Çocuklarla ‘kutu kutu pense’ oyununu oynayan imam, cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılamaya çalışıyor.

Kimliği belli olmayan o imamın fotoğrafını görenler de durum karşısında mest oluyor.

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İşte o iç ısıtan kare...

OYNAT 00:59 Secdedeki imamın sırtına çıkan çocuklar namazdan sonra beraber dua etti: O iç ısıtan görüntüler böyle kaydedildi Sultanbeyli'de bir camide küçük çocukların, imam namaz kıldığı sırada secdedeyken sırtına çıkıp oyun oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. İmam, oyun oynamak için sırtına çıkan çocuğa rağmen namazını bozmazken, namazın ardından imam, çocuklar ile birlikte dua etti. O iç ısıtan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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