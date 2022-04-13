Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem Kutu kutu pense
AKTÜEL

Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem: 'Kutu kutu pense'

Çocukların teravih namazlarında rahatsızlık verdiğini düşünenlere inat, İstanbul'da bir camiden yansıyan kare yürekleri ısıtmaya yetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem: Kutu kutu pense
Çocuklarla ‘kutu kutu pense’ oyununu oynayan imam, cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılamaya çalışıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camiler teravih namazları için dolmaya başladı. Gencinden yaşlısına namazların kılındığı ellerin semaya açıldığı camilerde gözler, yetişkinleriyle birlikte çocukları da arıyor.

Oysa ki bazı camilerde çocuklar, yetişkinleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle pek istenmiyor. Haliyle bu durum, hayatımızın neşesi olan çocukları camilerden uzaklaştırıyor.

Ancak bu durumu tersine çevirenler de yok değil.

Cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılıyor

Ensonhaber'de yer alan habere göre İstanbul'da bir camide görevli din görevlisi, çocuklara camiyi sevdirebilmek için etkinlikler düzenliyor.

  • Çocuklarla ‘kutu kutu pense’ oyununu oynayan imam, cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılamaya çalışıyor.

Kimliği belli olmayan o imamın fotoğrafını görenler de durum karşısında mest oluyor.

İşte o iç ısıtan kare...

Secdedeki imamın sırtına çıkan çocuklar namazdan sonra beraber dua etti: O iç ısıtan görüntüler böyle kaydedildi
OYNAT 00:59
Secdedeki imamın sırtına çıkan çocuklar namazdan sonra beraber dua etti: O iç ısıtan görüntüler böyle kaydedildi
Sultanbeyli'de bir camide küçük çocukların, imam namaz kıldığı sırada secdedeyken sırtına çıkıp oyun oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. İmam, oyun oynamak için sırtına çıkan çocuğa rağmen namazını bozmazken, namazın ardından imam, çocuklar ile birlikte dua etti. O iç ısıtan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor
OYNAT 00:49
İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor
Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine 'Çocuk Market' kurdu. İki yıldır Hacı Osman Torun Camisinde görev yapan Eroğlu, 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi. Hayırseverlerin getirdiği süt, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiye sevdirmek için ikramda bulunuyor.

Eroğlu, bu şekilde çocukların camiye ilgisinin arttığını ifade ederek, ''Çocuklar, 'camiye gidelim, çikolatacı hocayı bulalım' diye camiye gelir oldular. Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz, çocukların camiye gelmesini teşvik ediyoruz. Süt ve sağlıklı ürünler veriyoruz. Cemaat desteğini sunuyor. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine ve çocuklarımıza ücretsiz, sınırsız ikramda bulunuyoruz. Camilerden çocuk seslerinin eksilmemesi lazım. Eğer camilerde çocuk sesleri kesilirse gelecek nesiller olarak bundan kaygı duymamız lazım. Biz de çocuklarımızı camiyle buluşturmak istedik.' ifadelerini kullandı.


Polisi görünceeğitim akıllarına geldi

Polisi görünce
eğitim akıllarına geldi

Adana'da sendika binasına kumar baskını.
Kutu kutu pense

'Kutu kutu pense'

​Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem.
Sosyal medyadabüyük tepki çekmişti

Sosyal medyada
büyük tepki çekmişti

​Kadınların görüntülerini çekip paylaşan iki kişi gözaltında.
'ABD açısından kaygı verici'

'ABD açısından kaygı verici'

​Çin ve Rusya'nın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit.
Yedi ilde<br>şaşırtan kar yağışı

Yedi ilde
şaşırtan kar yağışı

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Enflasyonun sorumlusu Putin

Enflasyonun sorumlusu Putin

Biden: Arabanızın deposunu doldurma gücünüz bir diktatöre bağlı olmamalı.

Ziraat Bankası tarımsal üretime büyük katkı verecek kredi paketleri açıkladı.

​Hakimin yakınına önce kadro sonra beraat.
Aranıyor

Aranıyor

Metro istasyonu saldırısı şüphelisi Frank R. James'in başına 50 bin dolar ödül konuldu.

​Sivil katliamlar ve Mariupol'de kimyasal silah iddiaları barış masasına darbe vurdu.

​Çağrı filmi 4K kalitesiyle 15 Nisan'da yeniden gösterime girecek.

S. Arabistan'ın hac ve umre kararı sevindirdi.

​Edi Rama: Türkiye üçüncü aktör değil stratejik ortağımız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.