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Hayat

'Dinle' şarkısıyla Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker Milas'a müzik öğretmeni olarak atandı

'Dinle' şarkısıyla 1997 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasında üçüncülük elde eden şarkıcı Şebnem Paker, Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.

22:43 . 25/08/2023 Cuma
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Şebnem Paker

Şebnem Paker

İrlanda’nın Dublin kentinde 1997 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘Dinle’ isimli parça ile üçüncü olan Şebnem Paker, Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.

Şebnem Paker, Türkiye’nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanarak adından söz ettirmişti.


2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, Milas'a atandı.


Paker, Kırcağız Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.


#Şebnem Paker
#Milas
#Kırcağız Ortaokulu
#Atama
#Müzik Öğretmeni
21 dakika önce
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