Elif Shafak sözlükten çıkarıldı

Türk dilinin en temel sözlüğü olarak anılan Kubbealtı Lugatı “Misalli Büyük Türkçe Sözlük”ün yeni sürümü tamamlandı. Kubbealtı Vakfı tarafından hazırlanan eserin genişletilmiş sürümü, 4 binin üzerinde yeni kelime içeriyor. Örneklerin yenilenip, çok okunan yazarlardan alıntılar yapılan sözlükten, “Elif Shafak”a ait cümleler çıkarıldı. Tanıtım toplan-tısında konuşan Prof. Dr. Hayati Develi, Şafak’ın örneklerinin çıkarılma sebebini şu ifadelerle anlattı: “Yayımlanan lügatin kaynakçasına baktığımızda edebiyattan son tarama 1985’li yıllarda falan bitmişti. Çok okunan roman ve hikayeleri tespit ettik. Elif Şafak’tan birkaç şey seçmiştim. Sonra hanımefendinin bütün kullanımları yanlış. İngilizce düşünüyor, Türkçe yazıyor. Elif Şafak’ı çıkarttım. Türkçeye iyi tanık olmayacaktı. Adalet Ağaoğlu, Mustafa Kutlu vesaire, Türkçeyi iyi kullanan yazarlardan yaptık.” Türk Dil Kurumu’nun 2023 tarihli Türkçe Sözlük’ünden çıkartılan Şafak’ın cümlelerinin, Yazım Kılavuzu’ndan ayıklanması talebine, geçen haftaki haberimizde yer vermiştik.

Dil bilimci İlhan Ayverdi ve ekibinin büyük özverisiyle yazımı başlayan Kubbealtı Lugatı, 34 yıllık bir gayretin ardından 2005 yılında 3 büyük cilt olarak yayımlandı. Hayati Develi ve ekibi tarafından yeniden ele alınan esere, yeni kelimeler kazandırıldı. Arayüzler tamamlandığında her gece yenilenen bir sözlük olacağını dile getiren Develi, sözlüğün bir yerde donup kalmasının adeta onun ölümü olduğunu belirtti. Yenilenen ve genişletilen dijital versiyonda ek olarak madde başlarının tamamı TRT spikerleri Jülide Sönmez, Reyhan Çınar, Nisan Kumru ve İbrahim Bildir tarafından seslendirildi. Sözlük, kısa bir zaman sonra genişletilmiş baskısıyla raflarda tekrar yerini alacak.