Hayat Eski Türkiye güzeli Mahmure Sakaoğlu 25 milyon liralık mirasını kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi personeline bırakmıştı 18 yıllık davada mutlu son
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Eski Türkiye güzeli Mahmure Sakaoğlu 25 milyon liralık mirasını kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi personeline bırakmıştı: 18 yıllık davada mutlu son

Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu, hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde 25 milyon TL’lik mirasını kendisini yangından 2 kez kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bırakmıştı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, mirasın itfaiye görevlileri arasında paylaştırılmasına karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Eski Türkiye güzeli Mahmure Sakaoğlu 25 milyon liralık mirasını kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi personeline bırakmıştı: 18 yıllık davada mutlu son
Mirastan faydalanan Fatih İtfaiyesi ekipleri

Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1913 yılında 4 yaşındayken evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sakaoğlu’nun yalnız yaşadığı evinde 83 yıl sonra yeniden yangın çıktı. Eski Türkiye güzelini yeniden Fatih İtfaiyesi ekipleri kurtardı. Mahmure Birsen Sakaoğlu, hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde tüm mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bıraktığını beyan etti. Sakaoğlu’nun 2003 yılında 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Fatih İtfaiyesi’nde çalışan 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu.

316 İTFAİYECİNİN HEPSİNE VERİLMEYECEK

Dosyayı inceleyen bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar kabul etti. 18 yıl süren dava sürecinde Sakaoğlu’nun, bankadaki parası faiziyle 37 milyon TL’ye ulaştı. 25 milyon TL’nin paylaştırılması için İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada karar açıklandı. Mahkeme mirasın 272 itfaiye çalışanı arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Kararla birlikte tenfiz memuru mirasın itfaiyeciler arasındaki paylaşımını belirleyecek. Öte yandan mirasçıların hayatını kaybetmesi halinde para, devlet hazinesine aktarılacak.

Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu
Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu

700 yıllık kale miras kaldı: Dedesi Osmanlı döneminde valilik yapmış
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700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü kaleyi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Aile büyüklerinin aldığı kararla Trabzon’da bir vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini ve fakir, fukaraya yardım ederek Kızılay’a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.
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Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir’de ikamet eden Şefika Seray Üçüncü büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, “Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı
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Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Karadeniz’e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon Eyaleti’nin 1836 yılında valiliğini yaptı. O zamandan bu yana tabi Trabzon’un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Trabzon’da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor.
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Onun akabinde tabi dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’a yerleşiyor ve kendine saray yaptırıyor, orada bulunan arazilerden satın alıyor. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’da bir vakıf kuruyor. Vakfın gelirlerini etrafındaki fakir, fukaraya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor” diye konuştu.
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Dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine miras kalan kaleyi nasıl değerlendirecekleri hakkında da bilgiler veren Şefika Seray Üçüncü, “Zaten dedemin de bize vasiyetidir; bu kaleden, bu topraklardan gelecek olan gelirler kesinlikle şahsi adımıza harcanmayacak. Bu gelirlerle fakire, fukaraya yardım edilecek, etrafımızı gözeteceğiz. Ben de kalenin varislerinden biri olarak aile büyüklerim ne derse o şekilde hareket edeceğiz. Tabi bir vakıf kurma çabası içerisindeyiz.
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Vakfımız kurulduktan sonra kalenin bize teslim edilmesini bekliyoruz. Kale bize teslim edildikten sonra kalenin girişine “Üçüncüoğlu Sarayı” yazdıracağız. Ondan sonrasında buradan gelecek gelirleri öğrencilere burs vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek harcamayı düşünüyoruz. Yine aynı zamanda bir kan bankası oluşturarak Kızılay’a 10 bin ünite kan vermeyi planlıyoruz. Bunların haricinde düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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700 yıllık kale miras kaldı: Dedesi Osmanlı döneminde valilik yapmış
Balıkesir'de yaşayan Şefika Seray Üçüncü, Osmanlı döneminde Trabzon Valiliği yapan büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan kalan kalenin varislerinden birisi oldu. Uzun yıllar süren davanın sonuçlanarak kalenin kendisinin de ferdi olduğu Üçüncüoğlu sülalesine tescillendiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, duyduğu mutluluğu dile getirdi.


HAYATINI KAYBEDEN MÜVEKKİLLERİN MİRASÇILARI ALACAK

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan bir kısım mirasçıların avukatı Pınar Aslan, Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun ölüm tarihinde çalışan itfaiye personelleri arasında mirasın paylaştırıldığını söyleyerek “12 milyon TL civarında bir anapara vardı. Onun şu an 25 milyon TL civarında faizi işledi. Öncelikle faiz dağıtılacak. Daha sonra da anaparanın 3 ayda bir işleyen faizi ve gayrimenkul gelirleri de itfaiye erlerine dağıtılmış olacak” dedi.

Dava sürecinde hayatını kaybeden müvekkilleri olduğunu söyleyen avukat Aslan “Onların da mirasçıları sadece bu paranın faiz kısmını alabilecek. Bundan sonra işleyen faizden faydalanamayacaklar maalesef” şeklinde konuştu.

'MAHMURE ANNE BİZİM DE ANNEMİZ OLDU'

Mirasçılardan İlyas Kuşaklı ise Sakaoğlu’nu yangından kurtarma anını anlatarak “Herkesin bir annesi vardır ama Mahmure Anne bizim de annemiz oldu. Mahmure Ana’yı kurtardıktan sonra süreç olarak bu zamana kadar 18 yıldan beri devam etti. Mahmure Ana’ya Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Mahmure Ana’yı unutan insan bence düşük karakterli biridir. Bizim ikinci annemiz Mahmure Ana’dır. Ben para ile köyümün mezarlığına çeşme getirmek istiyorum. Şile’de oğlumu kaybettim, boğuldu. Onun hayratına çeşme yaptırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sakaoğlu’nun vasiyetnamesinde kardeşinin mirastan pay almasına rızası olmadığı biliniyor.

Şehit olduğu sanılan dededen dudak uçuklatan sürpriz miras: Çok şaşkınız dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz
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Geriçam Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, tebligatta mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler, işin peşine düşünce gerçeği öğrendi.
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1'nci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak şehit olduğu sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği ortaya çıktı. Beyağaç'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi.
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Ailenin Avukatı Savaş Honluk da nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soybağını ortaya çıkarıp, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu İbrahim Akar olduğunu resmileştirdi.
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Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Samim Gonca, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren İsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve mirasa kavuşmayı bekliyor.
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Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, Dedemizin 1’nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğı sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep ‘şehit oldu’ diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin ‘4 milyon lira’ olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz dedi.
Şehit olduğu sanılan dededen dudak uçuklatan sürpriz miras: Çok şaşkınız dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1'nci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedeleri Hüseyin Akar'dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı. Dedeleri öldükten 97 yıl sonra devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden Nasuh Akar, "Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi.


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