Fuara katılamayan Filistinli dergilerin standları ziyaretçi akınına uğradı: Dualarını yazıp bıraktılar

Filistinli dergilerin standlarına bırakılan notlar.
Her yıl Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen Uluslararası Dergi Günlerinin, 14.'sü bu yıl 12-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Fuarda kültürel etkinlikler, söyleşi, buluşma ve seminerler de yapılmaya devam ediyor.
Geçen yıl fuara katılan üç Filistinli dergi, bu yıl işgalci İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle katılım gerçekleştiremedi. Fuarda dergi ekibine ayrılan standlar boş bırakıldı. Bunun üzerine gelen ziyaretçiler standlara onların yanında olduklarını ifade eden notlar bıraktı.