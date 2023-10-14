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Hayat

Fuara katılamayan Filistinli dergilerin standları ziyaretçi akınına uğradı: Dualarını yazıp bıraktılar

14. Uluslararası Dergi Günleri, 12 Ekim'de Sirkeci Tren Garı'nda başladı, 15 Ekim akşamına kadar devam edecek. Geçen yıl düzenlenen programa Filistin'den gelen ekip bu yıl işgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan dolayı katılamadı. Fuarda kendilerine ayrılan standlar boş bırakıldı. Gelen ziyaretçiler Filistinli ekibin standına iyi dileklerini bırakıyor ve Filistin sayısı yapan dergiler, dergilerini notlarla bırakıyor yalnız olmadıklarını bir kez daha gösteriyor.

Zeynep Karçığa
14:29 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Filistinli dergilerin standlarına bırakılan notlar.

Filistinli dergilerin standlarına bırakılan notlar.

Her yıl Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen Uluslararası Dergi Günlerinin, 14.'sü bu yıl 12-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Fuarda kültürel etkinlikler, söyleşi, buluşma ve seminerler de yapılmaya devam ediyor.


Geçen yıl fuara katılan üç Filistinli dergi, bu yıl işgalci İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle katılım gerçekleştiremedi. Fuarda dergi ekibine ayrılan standlar boş bırakıldı. Bunun üzerine gelen ziyaretçiler standlara onların yanında olduklarını ifade eden notlar bıraktı.


#14. Uluslararası Dergi Günleri
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
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