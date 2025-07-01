Fuat Sezgin’in mirası dijital ortamda

Ömrünü bilimin ve teknolojinin ilk kez Doğu toplumlarında ortaya çıktığını kanıtlamaya adayan ve çalışmalarıyla dünya çapında saygıyla anılan bir isim haline gelen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 7. yılında anılıyor. 30 Haziran 2018 yılında hayatını kaybeden Sezgin’in 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından Türkiye’den Almanya’ya kadar uzanan ilim yolculuğu, dünya çapında bir akademik mirasın hikayesine dönüşmüştü. Bu miras şimdilerde Gülhane Parkı içerisinde, kendisinin gayretleriyle 2008 yılında kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde yaşatılıyor. Kütüphanedeki 181 nadir matbu eser ise dijital ortama aktarılarak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın resmi sitesinde erişime açıldı.

Mecit Çetinkaya

İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASINA ARMAĞAN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, dijital ortamdan erişilebileceğini bildirdi. Bakan Ersoy, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere artık dijital ortamda erişilebilecek. Hocamızın vefat yıl dönümünde insanlığın ortak hafızasına armağan ettiğimiz bu kıymetli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın resmi sayfası ‘http://yek.gov.tr’ adresinde bugün saat 15.00 itibarıyla erişime açılıyor. Bu dijital mirasın gelecek kuşaklara ışık tutmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİN BATI’DAN GELDİĞİNİ ZANNEDİYORLAR

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde bulunan yaklaşık 800 eser, öğrencilere ve gençlere Müslüman bilim insanlarının zamanında ne kadar önemli buluşlar yaptığının delili olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, vakıf olarak Fuat Sezgin’i anlatmak, onun eserlerini öğrencilere aktarmak, bilim tarihinde Müslümanların yerini göstermek için Milli Eğitim Bakanlığıyla protokol imzaladıklarını ifade etti. Çetinkaya, “Türkiye’deki bütün liselere gidiyor ve vakıftaki akademik kurul üyeleriyle beraber Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlatan seminerler veriyoruz. Çocuklar, Müslümanların bilim tarihindeki yerini öğrendiklerinde çok şaşırıyor. Çoğu çocuk ‘Her şeyin Batı’dan geldiğini’ bildiklerini söylüyor ve doğrusunu bizler öğretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ALMAN HÜKÜMETİ KİTAPLARINA EL KOYDU

Sezgin’in kütüphane kurma sürecinde Almanya’da kendi çabalarıyla biriktirdiği 50 bin kitabını Türkiye’ye getirmek istediğini belirten Çetinkaya, kitaplarının hepsini Türkiye’ye bağışladığını aktararak, şunları söyledi: “Fakat biz bu kitapların üçte birini Türkiye’ye getirebildik. Sonrasında Alman hükümeti kitapların hocanın kendi malı olmasına rağmen Türkiye’ye getirilmesine mani oldu. Şu an mahkeme devam ediyor. Bir anlaşmaya vardık, hiç olmazsa kitaplar dijitalleştirilecek. Bizdekileri onlar, onlardakini de biz dijitalleştirerek karşılıklı kütüphanelere kazandıracağız. Kütüphanede şu anda hocanın Türkiye’den aldığı kitaplarla beraber, burada kaldığı süre içerisinde dışarıdan temin ettiği 30 bin eserimiz var. Kütüphanedeki bu eserlerin içerisinde 1200 yıllık yazma eserler, aynı zamanda hiç kimsede olmayan kitaplar var.”











