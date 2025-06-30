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Aydın Nasuhpaşa Külliyesi’nin restorasyonu tamamlandı

Aydın Nasuhpaşa Külliyesi’nin restorasyonu tamamlandı

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:3730/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Aydın Nasuhpaşa Külliyesi’nin Restorasyonu tamamlandı.
Aydın Nasuhpaşa Külliyesi’nin Restorasyonu tamamlandı.

Nasuhpaşa Külliyesi, kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete ve ziyarete açıldı.

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi , Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi. Külliye yarın, içerisinde bulunan mescitte kılınan namazın ardından açılacak. Osman oğlu Nasuh Paşa tarafından 1708 yılında inşa ettirilen Nasuhpaşa Külliyesi, han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan bir yapılar topluluğu olarak üç asrı aşkın bir süre hizmet verdi.

Kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak

Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Restorasyon çalışmaları kapsamında, külliyenin çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun bir şekilde yenilendi. Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde de yeniden işlevlendirilen Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın'ın tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı yapacak.



#Nasuhpaşa Külliyesi
#Nasuhpaşa Külliyesi restorasyon
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
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