Aydın Nasuhpaşa Külliyesi’nin Restorasyonu tamamlandı.

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi , Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete ve ziyarete hazır hale getirildi. Külliye yarın, içerisinde bulunan mescitte kılınan namazın ardından açılacak. Osman oğlu Nasuh Paşa tarafından 1708 yılında inşa ettirilen Nasuhpaşa Külliyesi, han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan bir yapılar topluluğu olarak üç asrı aşkın bir süre hizmet verdi.