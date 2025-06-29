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Tokyo Camii’nin 25. yılı kutlandı

Tokyo Camii’nin 25. yılı kutlandı

12:2829/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
AA
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Tokyo Camii'nin açılışının üzerinden tam 25 yıl geçti.
Tokyo Camii'nin açılışının üzerinden tam 25 yıl geçti.

Caminin kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir sergi düzenlendi.

Japonya'da Tokyo Camisi’nin açılışının 25. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte “Geçmişten Günümüze Tokyo Camisi Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, yaptığı konuşmada Tokyo Camisi’nin yalnızca ibadet mekanı olmadığını, aynı zamanda hoşgörünün, karşılıklı anlayışın ve iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğunu vurguladı.

Türk halkına minnettarız

Ertuğrul, "Tokyo Camisi, düzenlediği kültürel ve akademik etkinliklerle Türkiye’nin yurt dışındaki camileri içinde örnek teşkil ediyor." dedi. Serginin küratörlerinden Abdülkerim Shimoyama da Tokyo Camisi’nin yapılmasında desteğini esirgemeyen Türkiye'ye ve Türk halkına minnettar olduğunu belirtti. Sergiyi gezen davetliler, “Abdürreşit İbrahim ve Tokyo Camisi” belgeselini izledi. Etkinlik, Tokyo Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas'ın solistliğini yaptığı Türkiye-Japonya Dostluk Konseri ile sona erdi.



#Tokyo Camii
#Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul
#Japonya'daki camiler
#Japon camileri
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