Tokyo Camii’nin 25. yılı kutlandı

Japonya'da Tokyo Camisi’nin açılışının 25. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte “Geçmişten Günümüze Tokyo Camisi Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, yaptığı konuşmada Tokyo Camisi’nin yalnızca ibadet mekanı olmadığını, aynı zamanda hoşgörünün, karşılıklı anlayışın ve iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğunu vurguladı.

Ertuğrul, "Tokyo Camisi, düzenlediği kültürel ve akademik etkinliklerle Türkiye’nin yurt dışındaki camileri içinde örnek teşkil ediyor." dedi. Serginin küratörlerinden Abdülkerim Shimoyama da Tokyo Camisi’nin yapılmasında desteğini esirgemeyen Türkiye'ye ve Türk halkına minnettar olduğunu belirtti. Sergiyi gezen davetliler, “Abdürreşit İbrahim ve Tokyo Camisi” belgeselini izledi. Etkinlik, Tokyo Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas'ın solistliğini yaptığı Türkiye-Japonya Dostluk Konseri ile sona erdi.