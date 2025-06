Yazmadığımız her hikâye düşmanındır

Filistinli olmak, Filistinliye ne olduysa hepsini kendi kimliğinde taşımaktır. Geçirdiği tüm katliamlar, acılar, sürgünler… Hepsi Filistinliliğin tanımıdır. Ama aynı zamanda hiç vazgeçmeden direnmektir, yüz yıl geçse bile teslim olmamaktır. Eskiden “dünya Filistin’e karşı” dediğimizde, bazıları abarttığımızı sanırdı. Ama şimdi Gazze’de olup bitene bakın. Görüyorsunuz ki bütün dünya küçücük bir toprak parçasına karşı. Eskiden nasıl büyük Filistin’e karşıydılarsa şimdi de aynı durum. Filistin hakkında hâlâ söylemediğim şeyler derken şunu kastediyorum: Filistin’in her sokağında bir roman var, bir şiir var, bir hikâye, bir film var. Üzerinde yirmi yıldır çalıştığım büyük projeler var, ama henüz yazılmadı. Çünkü zamanı gelmedi. Fakat Filistin bize her gün diyor ki: “Daha çok yazın. Daha çok anlatın.” Çünkü başına gelenleri, insanın aklının almayacağı şeyleri, bir gün yaşanacağını hiçbirimiz düşünmemiştik. Dünya vicdanının öldüğü bir zamanda yaşıyoruz ve yazmaya mecburuz.

Her zaman şuna inandım: Gerçek anlamda iyi olan her edebiyat, bir tür direniştir. Ama direniş edebiyatı sadece silaha dair bir edebiyat değildir. Eğer bir edebiyat insanlara hayatlarını değiştirme çağrısı yapıyorsa, onlara düşünmeyi, yaşamayı, yaşamın boşa gitmemesi gerektiğini anlatıyorsa… İşte o zaten direniştir. Bugün dünyada yazılan her metin, bence, bu yıkıma karşı bir duruşun ürünüdür. Özgürlüklerin çalınmasına, çocukların mutlu olamamasına, rahatça okula gidememesine, hatta sevmeye bile güç yetirememesine karşı bir duruştur. Edebiyat bir isyandır: Aşka çağırır, güzelliğe çağırır, iyiye çağırır. O yüzden özü itibariyle her güzel edebiyat bir direniştir. Silahla ilgili olsa da olmasa da. Filistin edebiyatı bu farkındalığa 1970’lerin ortalarında ulaştı. O zamanlar silahın etkisi büyüktü ve buna ihtiyaç vardı. Ama sonra, direnişin tanımı değişti. Edebiyat daha insani bir yöne evrildi. İçinde insan oldukça, direnişin anlamı da genişledi, güzelleşti. Ve her insana, her yere ulaşabilecek bir güç kazandı.