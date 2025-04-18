Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Filistinli müzisyen Llunr’dan yeni şarkı

Filistinli müzisyen Llunr’dan yeni şarkı

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
13:2018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Wake Up” ile milyonları direnişe çağırmıştı. Filistinli şarkıcı Llunr’dan yeni şarkı
Fotoğraf : Halime Kirazlı /
“Wake Up” ile milyonları direnişe çağırmıştı. Filistinli şarkıcı Llunr’dan yeni şarkı

Yazıp seslendirdiği “Wake Up” eseriyle milyonları Filistin için harekete çağıran Filistin asıllı Ürdünlü şarkıcı Llunr, yeni bir çalışma paylaştı. Sanatçının yeni eserinin müjdesini ocak ayında Yeni Şafak'la paylaşmıştı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında San Francisco Arap Film Festivali’nde ilk kez seslendirdiği "Wake Up" eseriyle dikkatleri üzerine çeken Filistin asıllı müzisyen Llunr, iki şarkılık bir EP yayınladı. Müziklerinde memleketinden tınılara geniş yer veren Llunr sahne isimli Bader Khatib, yeni çalışmasında da bu tarzını sürdürdü. Way ILY ismini taşıyan EP’de, “Way ILY” ve 2024’te yayınladığı Dual Reality albümündeki “Everlasting Dance” eseri yer alıyor. EP bugün itibariyle tüm dijital müzik platformlarından dinlenebiliyor.

Müjdeyi Yeni Şafak’la paylaşmıştı

Şarkıcı, geçtiğimiz ocak ayında Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada yeni çalışmasının yolda olduğunu şu sözlerle aktarmıştı: “Sadece Filistin değil, zulüm, baskı ve adaletsizlik altında olan tüm insanların sesi olmaya devam edeceğini ifade eden Khatib, yeni çalışmaların yolda olduğunu müjdeledi. Sanatçı şunları söyledi: “Yeni müzikler üzerinde çalışıyorum ve bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hem kişisel mücadelelerimi hem de dünyadaki adaletsizliklere tepkimi ifade etmeye devam edeceğim. Filistinli dostlarımın ve diğer baskı altındaki insanların yanında olacağım. Sudan, Lübnan, Suriye gibi yerlerden de bahsedeceğim.”



#llunr
#Filistin şarkıları
#Bader Khatib
#Wake Up
#Halime Kirazlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? 2025 TUS 1.dönem tercih tarihleri ve ÖSYM tercih kılavuzu