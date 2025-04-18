Filistinli müzisyen Llunr’dan yeni şarkı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında San Francisco Arap Film Festivali’nde ilk kez seslendirdiği "Wake Up" eseriyle dikkatleri üzerine çeken Filistin asıllı müzisyen Llunr, iki şarkılık bir EP yayınladı. Müziklerinde memleketinden tınılara geniş yer veren Llunr sahne isimli Bader Khatib, yeni çalışmasında da bu tarzını sürdürdü. Way ILY ismini taşıyan EP’de, “Way ILY” ve 2024’te yayınladığı Dual Reality albümündeki “Everlasting Dance” eseri yer alıyor. EP bugün itibariyle tüm dijital müzik platformlarından dinlenebiliyor.

Şarkıcı, geçtiğimiz ocak ayında Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada yeni çalışmasının yolda olduğunu şu sözlerle aktarmıştı: “Sadece Filistin değil, zulüm, baskı ve adaletsizlik altında olan tüm insanların sesi olmaya devam edeceğini ifade eden Khatib, yeni çalışmaların yolda olduğunu müjdeledi. Sanatçı şunları söyledi: “Yeni müzikler üzerinde çalışıyorum ve bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hem kişisel mücadelelerimi hem de dünyadaki adaletsizliklere tepkimi ifade etmeye devam edeceğim. Filistinli dostlarımın ve diğer baskı altındaki insanların yanında olacağım. Sudan, Lübnan, Suriye gibi yerlerden de bahsedeceğim.”