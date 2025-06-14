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Kemâl Özer'den yeni kitap: İnsanı Yok Et!

Kemâl Özer'den yeni kitap: İnsanı Yok Et!

16:0914/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kitaba Ketebe Yayınları'nın web sitesinden erişebilirsiniz.
Kitaba Ketebe Yayınları'nın web sitesinden erişebilirsiniz.

Özer yeni eserinde, modern dünyada insan nüfusunun kasıtlı biçimde nasıl azaltıldığını gözler önüne seriyor. Modern dünyanın görünmeyen savaşı: Bir tür yok oluş planı mı?

Dünya nüfusu azalıyor. Bu bilgi, ilk bakışta kulağa bir başarı gibi gelebilir. “Çok fazla insan var, gezegen zaten yorgun” diyenlerin sayısı az değil. Ancak doğurganlık oranlarındaki dramatik düşüş, erkeklerde sperm sayısının son 40 yılda yarı yarıya azalması ve doğurganlık tedavilerine olan talebin patlaması, bizi farklı bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor: Acaba bu bir tesadüf değil mi?

Kemâl Özer’in İnsanı Yok Et! adlı kitabı, bu tabloya karanlık bir pencere açıyor. Özer, modern dünyada insan nüfusunun kasıtlı biçimde azaltıldığını ortaya koyuyor. Kimi zaman aşılarla, kimi zaman doğum kontrol politikalarıyla, kimi zaman da kültürel dönüşüm projeleriyle... Özer, Rockefeller’dan Gates’e, Kissinger’dan Roma Kulübü’ne uzanan bir hattın, doğurganlığı hedef aldığını yazıyor.

Sonuçlar çarpıcı: Özer, Türkiye’nin bile 1960’lardan itibaren küresel nüfus politikalarına entegre olduğunu, sağlık politikalarının ve medya stratejilerinin bu doğrultuda şekillendiğini detaylandırıyor. Aşı programlarından eğitim sistemine kadar birçok alanı, kitapta “sessiz bir savaşın parçası” olarak ele alıyor.



#Kemâl Özer
#İnsanı Yok Et
#Kemâl Özer kitapları
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