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Peygamber mektuplarını yerinde kareliyor

Peygamber mektuplarını yerinde kareliyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
16:4613/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Orhan Durgut maceralarını Yeni Şafak'a anlattı.
Orhan Durgut maceralarını Yeni Şafak'a anlattı.

Fotoğrafçı Orhan Durgut, 14 yıl boyunca Harem-i Şerifi özel izinle fotoğrafladı. Kabe'nin inşaat dönemlerinde kimsenin çekemediği fotoğrafları çeken Durgut, 14 yıl boyunca Mekke'de yaşadı. Durgut, yeni projesinde ise peygamber mektuplarının izini sürüyor, mektupların teslim edildiği bölgeleri fotoğraflıyor.

Ülkemizin ilk hava fotoğrafçısı Orhan Durgut, 1976 yılında endüstri alanında çektiği fotoğraflarla profesyonel olarak başladı. 1986’da ülkemizde sivil helikopter hizmetlerinin başlamasıyla hava fotoğrafçılığına odaklandı. 1987’den bu yana tüm Anadolu’yu ve farklı birçok İslam beldesini fotoğrafladı. Bunlardan en bilineni de Mekke dönemi. Özellikle Harem-i Şerif’in iç kısmındaki inşaat faaliyetlerini an be an fotoğraflyan Durgut, Kâbe’nin bir daha hiç çekilemeyecek karelerine imza attı. O dönemki anılarını Yeni Şafak'a anlatan Durgut, "2012'den 2018'e kadar, bugün çektiğiniz fotoğrafı yarın çekemeyeceğiniz kadar her şey hızlı ilerliyordu. İyi ki yapmışım. İyi ki o duam kabul olmuş ki ben orada o kadar yaşamışım" dedi. Çektiği fotoğrafları da yıllar içerisinde kitaplaştırdı. Fotoğrafçı, Kâbe’nin dünü ve bugününü değerlendirirken, İslam şehirleri üzerine yaptığı yeni projesini de Yeni Şafak izleyicileri için detaylandırdı. Hikâyenin tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.



#Orhan Durgut
#Hava Foto
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