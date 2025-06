Peygamber mektuplarını yerinde kareliyor

Ülkemizin ilk hava fotoğrafçısı Orhan Durgut, 1976 yılında endüstri alanında çektiği fotoğraflarla profesyonel olarak başladı. 1986’da ülkemizde sivil helikopter hizmetlerinin başlamasıyla hava fotoğrafçılığına odaklandı. 1987’den bu yana tüm Anadolu’yu ve farklı birçok İslam beldesini fotoğrafladı. Bunlardan en bilineni de Mekke dönemi. Özellikle Harem-i Şerif’in iç kısmındaki inşaat faaliyetlerini an be an fotoğraflyan Durgut, Kâbe’nin bir daha hiç çekilemeyecek karelerine imza attı. O dönemki anılarını Yeni Şafak'a anlatan Durgut, "2012'den 2018'e kadar, bugün çektiğiniz fotoğrafı yarın çekemeyeceğiniz kadar her şey hızlı ilerliyordu. İyi ki yapmışım. İyi ki o duam kabul olmuş ki ben orada o kadar yaşamışım" dedi. Çektiği fotoğrafları da yıllar içerisinde kitaplaştırdı. Fotoğrafçı, Kâbe’nin dünü ve bugününü değerlendirirken, İslam şehirleri üzerine yaptığı yeni projesini de Yeni Şafak izleyicileri için detaylandırdı. Hikâyenin tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.