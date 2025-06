Filistin'e şiirle tanıklık edecekler

Programın konukları arasında koleksiyonun editörü John P. Portelli ile araştırmacı-yazar Paul Salvatori yer alıyor. Moderatörlüğünü Kadir Tepe ve editör-şair Zülal Sema’nın üstlendiği etkinlikte, kitapta şiirleriyle yer alan Hasan Bozdaş, Eray Sarıçam, Rıdvan Ardıç, Zeynep Karaca ve M. Hüseyin Özer de konuşmacı olarak düşüncelerini paylaşacak. Yayımlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Unsilenced: Poems for Palestine, yalnızca bir edebiyat koleksiyonu olmanın çok ötesinde. Farklı ülkelerden, farklı dillerden ve inançlardan onlarca şairin bir araya geldiği bu kitap; Filistin’de yaşanan zulmü, günlük yaşamı, yitip giden çocuklukları, kesintiye uğramış duaları, bombalanan şehirleri ve parçalanmış hafızaları şiir yoluyla kayıt altına alıyor. Kanada’dan Mısır’a, Japonya’dan İtalya’ya, Ermenistan’dan Tunus’a uzanan coğrafyalar üzerinden kurulan bu ortak vicdan dili, koleksiyonun temel taşı niteliğinde. Kitabın şiirsel dokusu, yalnızca bireysel duygulara değil; kolektif hafızaya da sesleniyor. Her dize bir kayıt, her şiir bir belge, her kelime bir tanıklık. Kadir Tepe’nin ifadesiyle, bu proje sadece editoryal bir süreç değil; aynı zamanda kolektif bellekte iz sürme çabası. Tepe, Türkçedeki Filistin izlerini takip ederken, bastırılmış imgelerin, susturulmuş dizelerin, yarım kalmış ağıtların peşinden gitmiş.