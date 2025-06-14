"Islık Çalmak İstiyorum"a "En İyi Oyun" ödülü

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Mümkün Tiyatro Festivali'nde, "Islık Çalmak İstiyorum" oyunu "En İyi Oyun" ödülüne layık görüldü. Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oyun, Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu alıyor. Yönetmenliğini Sevde Ulutaş'ın üstlendiği oyun, usta tiyatrocular Mahmut Bilal Kaya, Yaşar Akarvardar, Sinan Koşan ve Mehmet Akif Çanakçı'nın değerlendirmeleriyle ödülün sahibi oldu.