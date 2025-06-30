TRT'den iki yeni belgesel

Her bölümünde anne baba sevgisine ve sıcak bir yuvaya muhtaç çocuklara kalplerini ve kucaklarını açan koruyucu anne babaların dokunaklı hikayelerini aktaracak olan “Ailem - Candan Yakın Kalpler” belgeseli ilk bölümüyle bu akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de ekranlara gelecek. İslam bilim ve teknoloji tarihinin büyük dehası, astronomi ve matematikte çağına ışık tutan Ali Kuşçu’nun hikayesi ise “Bilimin Sultanları - Ali Kuşçu” belgeseliyle bu akşam saat 22.00’de TRT Belgesel’de izleyicilerle buluşacak.

Koruyucu aile hikayeleri ekrana taşınacak

Bu toprakların mayasını oluşturan ana unsurlardan biri olan aile mefhumunu, “TRT Hem Bellektir, Hem Gelecek” mottosuna uygun olarak ön planda tutan TRT Belgesel, “Ailem - Candan Yakın Kalpler” belgesel serisiyle koruyucu aile hikayelerini ekrana taşıyor. Belgeselle bu konuda toplumdaki bilinç düzeyinin artırılması, merak edilen soruların cevap bulması ve bir empati duygusunun oluşması hedefleniyor. Her bölümde üç koruyucu ailenin hikayesinin aktarılacağı belgesel ile izleyiciler koruyucu anne babalar ve kol kanat gerdikleri çocukların yaşamlarına tanıklık ederek bu anlamlı hikayeleri kendilerinden dinleyecek ve duygularına ortak olacak. 10 bölümden oluşan belgeselin ilk bölümü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde izleyiciyle buluşacak.

Sezgin'in vefat yıl dönümünde ekrana gelecek

Medeniyetimize ait değerleri gün yüzüne çıkarma ve yeni nesillere aktarma hedefi taşıyan “Bilimin Sultanları - Ali Kuşçu” belgeseli, 15. yüzyılda yaşamış çağının en önemli dehalarından biri olan alim Ali Kuşçu’nun yaşamından önemli bir süreci yansıtıyor. Belgeselde, Semerkant'ta doğup büyüyen Ali Kuşçu’nun çocukluğundan itibaren bilime olan eşsiz merakını, Uluğ Bey'in himayesinde aldığı eğitimi ve mevcut bilgileri sorgulama cesaretini işliyor. Belgeselde İslam bilim tarihine dair sayısız esere imza atan ve Müslüman bilginleri dünyaya anlatan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin’in gençliğine dair kesit de yer alıyor. Belgesel, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefat yıl dönümü olan 30 Haziran’da izleyicilerle buluşacak.











