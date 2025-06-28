ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na yaz geldi

Sahnesini 03 Temmuz’da müziğin ustalarına, tiyatronun güçlü yorumlarına ve sinemanın unutulmaz karelerine açacak program, 05 Eylül’de usta sanatçıların belgeselleriyle son bulacak. Farklı müzik tarzlarını bir araya getiren program, 03 Temmuz Perşembe akşamı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın sanat hayatının 50. yılında gerçekleştirdiği “Piyano Başında 50 Yıl” konseri ile başlayacak. Konserde, sanatçının yeni eserlerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel bir repertuvar sunulacak. Vokalde Şenay Lambaoğlu, piyanoda Tuluğ Tırpan, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Erkan Sönmez’i 09 Temmuz Çarşamba akşamı aynı sahnede buluşturan “Mavi’ye Şarkılar” konserinde, şairlerimizin ve kent ozanlarımızın ölümsüz eserlerini caz müziğinin derin anlatımıyla yeniden hayat bulacak. Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Pinhâni, 11 Temmuz Cuma akşamı, güçlü şarkı sözleri ve elektronik dokunuşlarla zenginleşen melodileriyle müzik dünyasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştıran Adamlar, 07 Temmuz Pazartesi akşamı hayranlarıyla buluşacak. Kaan Sekban, Sinem Yalçınkaya ve İbrahim Yazıcı birlikte sahneleyecekleri “Bir Yaz Gecesi Rüyası - Dünden Düne Şarkılar” ile 29 Temmuz Salı akşamı, müzik ve mizahı bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir gece yaşatacak.

Evgin, Olcay ve Ortaçgil müzikseverlerle buluşacak

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 16 Temmuz Çarşamba akşamı, dört neslin birlikte söylediği unutulmaz şarkıların yanı sıra, müzik yaşamından anılar, şiirler ve anekdotlarla harmanladığı özel gösterisiyle izleyicilere nostaljik ve keyifli bir akşam yaşatacak. Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 18 Temmuz Cuma akşamı sahne alacak. Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan usta sanatçıya, sahnede yıllardır birlikte çalıştığı güçlü orkestrası eşlik edecek. Etkileyici sesi ve sahne duruşuyla dikkat çeken Zuhal Olcay, 23 Temmuz Çarşamba akşamı hayranlarını, dünden bugüne sanat kariyerinden izler taşıyan parçalarla, müziğin ve hikâyelerin kesiştiği bir yolculuğa çıkartacak. Usta müzisyen Bülent Ortaçgil,“Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” konserinde Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener gibi güçlü kadın vokallerle 28 Temmuz Pazartesi akşamı aynı sahneyi paylaşacak. Bu özel konserde büyük ustanın, kalplerde yer edinen şarkıları seslendirilecek.

Cimri ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü ENKA’da

Usta rejisör Işıl Kasapoğlu’nun tiyatro ekibi Semaver Kumpanya’nın on sezondur kapalı gişe sahnelediği Moliere’in “Cimri”si 14 Temmuz Pazartesi akşamı bir kez daha ENKA izleyicisiyle buluşuyor. Tansu Biçer yönetmenliğinde sahnelenen oyun, bir aile üzerinden tüm topluma odaklanırken, insanın var ettiği düzenin işleyişini sorgulayarak, izleyiciyi garip rastlantılara tanık ediyor. Başrolde başarılı oyuncu Serkan Keskin’in yer aldığı oyunun kadrosunda Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol ve Muhammed Türkoğlu yer alıyor. 21 Temmuz Pazartesi akşamı ise, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’”, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunun müzikleri Tuluğ Tırpan imzası taşıyor.

Klasikler yeniden perdede

ENKA Açıkhava Sineması seçkisi izleyicileri beyaz perde dünyasında geçmişten günümüze uzun bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. 01 - 27 Ağustos tarihleri arasında Başka Sinema iş birliğiyle gerçekleştirilecek program kült yapımları, vizyon filmleri ve yerli filmleri bir araya getiriyor.

Programda kült filmler seçkisinde yer alan “12 Monkeys” (12 Maymun) 01 Ağustos Cuma, “The Usual Suspects” (Olağan Şüpheliler) 04 Ağustos Pazartesi, “Forrest Gump” 06 Ağustos Çarşamba, “Ghost” (Hayalet) 08 Ağustos Cuma, “The Untouchables” (Dokunulmazlar) 11 Ağustos Pazartesi ve “The Mask” (Maske) 13 Ağustos Çarşamba akşamlarında sinemada izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler için bir kez daha perdeye yansıyor. Güncel yapımlar seçkisinde yer alan, “Killers of the Flower Moon” (Dolunay Katilleri) 15 Ağustos Cuma, “Gladiator 2” (Gladyatör 2) 18 Ağustos Pazartesi akşamı izlenebilecek. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı Maria Callas’ın hayatının son dönemini anlatan “Maria” ise 20 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan “Mukadderat” 25 Ağustos Pazartesi akşamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir dönüşüm sürecine girdiği 1930’lar Türkiye’sinde Atatürk’ün öncülüğündeki kültür ve sanat devriminin ele alındığı etkileyici dönem filmi “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 27 Ağustos Çarşamba akşamı sinemaseverlerle buluşacak.

Ferhan Şensoy belgeseli prömiyer yapıyor

Porte Film’in yapımını, Selçuk Metin’in yönetmenliğini ve ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatrosuna damga vuran usta sanatçılardan Genco Erkal’ın, Yıldız Kenter’in ve usta rejisör Işıl Kasapoğlu’nun kariyerine odaklanan “Genco”, “Caniko” ve “Anlatmadan Yapamam” belgesellerinin ücretsiz gösterimleri sırasıyla 29 Ağustos Cuma, 01 Eylül Pazartesi ve 03 Eylül Çarşamba akşamları gerçekleşecek. Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanan, ENKA Sanat & Porte Film iş birliğinde hayata geçen dördüncü belgeselin prömiyeri ise 05 Eylül Cuma akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Etkinliklerde öğrenciler için indirimli bilet imkânı sunulurken, tüm film gösterimlerinde

1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası uygulanacak.



