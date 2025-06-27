Sait Faik AKM'deydi

Oyuncu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün'ün kaleme alıp oynadığı "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" tiyatro oyunu dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluştu. Prömiyerini geçen nisan ayında yapan oyun, Usta yazar Sait Faik'in öykülerindeki kahramanlara odaklanan oyun, Burgazada sokaklarındaki ilginç karşılaşmaları seyirciye aktarıyor. Senan Kara'nın yönettiği, Özgür Özgülgün'ün kaleme aldığı, görsel tasarımı Ünsal Özcan'a, müzikleri ise Sinan Arslan'a ait oyun video görsellerle destekleniyor.

Seyirciyi derinlikli bir hikâyeye davet eden oyun, Abasıyanık'ın sıradan insanın hayatına odaklanıyor. Seyirciyi yazarla yolculuğa çıkaran "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" usta edebiyatçının öykülerindeki yalınlığa sadık kalarak sahneleniyor. Eminönü'nden Burgazada'ya uzanan bir zaman dilimini yansıtan oyunu, Sait Faik'in öykülerinin peşine düşen bir karakter üzerinden dinliyorsunuz. Oyun 3 Temmuz'da Ankara'da, 24 Temmuz'da İstanbul AKM'de, 31 Temmuz'da ise Minoa Pera'da seyirciyle yeniden buluşacak.