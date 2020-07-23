Gültekin Hakk’a yürüdü: Gazeteci Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti. Yalova’daki evinde hayatını kaybettiği öğrenilen Gültekin, Dil Evi Etimoloji Topluluğu başkanlığı yapıyordu. Bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığı yapmıştı.

SAYISIZ DERGİ ÇIKARDI

Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etti. Biat ve Seher dergisini devam ettirdi. İz Yayıncılık bünyesinde aylık Kitap Postası dergisini 20 sayı çıkardı. Dünya Bizim web sitesi ve Cafcaf mizah dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yörünge, Yedi İklim, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete, Vakit, Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar, Gerçek Hayat, Genç gibi dergi ve gazetelerde de kültür yazıları yayımlandı.

Merhum Gültekin’in İz Yayıncılık’tan çıkan Birden Bine: nTürkçede Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler” ve n“Alışmak Ölümüne Karşı” isimli kitapları bulunuyordu.

Merhum Gültekin’in İz Yayıncılık’tan çıkan Birden Bine: nTürkçede Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler” ve n“Alışmak Ölümüne Karşı” isimli kitapları bulunuyordu.

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Merhum Gültekin’in İz Yayıncılık’tan çıkan Birden Bine: nTürkçede Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler” ve n“Alışmak Ölümüne Karşı” isimli kitapları bulunuyordu.

Yılın öğretmeni seçilmişti

Amasya Taşova doğumlu Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Taşova İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi AEF Edebiyat Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapan Gültekin, 2008 yılında yılın öğretmeni seçilmişti. Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cenazesi bugün ikindi namazında

Merhum Asım Gültekin'in yeğeni Ali Gültekin, cenazenin 23 Temmuz Perşembe günü ikindi namazında Amasya/Taşova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Doğu Mahallesi Kabristanlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Üstadların talebesi gençlerin abisiydi

Gültekin’in vefatı sebebiyle siyaset ve kültür-sanat dünyasından birçok isim taziye mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dava ve ilmî tecessüs sahibi, gayretli, öncü, üstadların talebesi, gençlerin abisi olma terbiyesini daima korumuş, Rumeli evladı sevgili Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.

Numan Kurtulmuş: Gayretli dava adamı, gençlerin örnek ağabeyi, değerli kardeşim, yazar Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

Binali Yıldırım: Ebediyete irtihal eden gazeteci yazar Asım Gültekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Onun kaleminden dostluk, kardeşlik cümleleri dökülürdü. Ani ölümü, bizleri çok üzdü. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Yasin Aktay: Değerli dostumuz, kardeşimiz, fikir, dava, duruş ve beyefendiliğiyle mütemayiz Asım Gültekin dar’ı bekaya irtihal etmiş. Rabbim merhametiyle muamele etsin. İyiliğine, güzelliğine şahidiz. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun.

Fatma Barbarosoğlu: Asım Gültekin, öğrenen ve öğreten bir öğretmendi. Ani gelen ölüm haberiyle sarsıldık. Beklenen ölümlerde hasta yakınları için teselli, ani gelen ölümlerde erken giden için aşkla yapılan dua vardır. Yürüyüşünün cennete doğru devam etmesini niyaz ediyor ailesine sabır diliyorum.

İbrahim Tenekeci: Canım arkadaşım, güzel kardeşim, sevgili dostum Asım Gültekin dünya hayatına veda etmiştir. 1993 yılından beri kendisini tanırım. İyiliğini çok gördüm, kötülüğünü hiç görmedim. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah ailesine ve sevdiklerine sabır versin.

İsmail Kılıçarslan: Allah rahmet eylesin. Güzel dost Asım Gültekin emaneti sahibine teslim etmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.

Hasan Kaçan: İnna lillah ve İnna ileyhi Raciun. Asım Gültekin kardeşim gencecik yaşında Dâr-ı bekâ’ya göçmüş. Rabbim Rahmetiyle muamele eylesin. Resul-ü Zişan Efendimize komşu olsun.

Ensar Vakfı: Edebiyatçı, yazar Asım Gültekin’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin.

ÖNDER: Rahmet-i Rahman’a kavuşan Asım Gültekin abimize Rabbimiz merhamet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz.

Asım Gültekin kimdir?