Gençler telefon bağımlılığına karşı bir arada: 'Cep telefonuna bağımlı değil bilinçli kullanıcı olmak mümkün'

Günümüzün en yaygın dijital çağ sorunlarından biri olan nomofobi (Cep telefonundan uzak kalma korkusu), Avrupa’nın dört bir yanından gelen genç çalışanlarını bir araya getiren anlamlı bir projeyle masaya yatırıldı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ Gençlik Çalışanları Hareketliliği Projesi kapsamında yürütülen “Nomofobiye Karşı Farkındalık” başlıklı proje, gençlerin dijital bağımlılıklar karşısında farkındalıklarını artırmayı ve gençlik çalışanlarını bu alanda donanımlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Get Social Youth Community isimli Ankara kuruluşlu gençlik topluluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Türkiye başta olmak üzere Fransa, Letonya, Almanya, İspanya, İtalya ve Avusturya’dan gelen gençlik çalışanlarını bir araya getirdi. Proje boyunca düzenlenen atölye çalışmaları, interaktif oturumlar ve saha analizleri ile katılımcılar hem nomofobi hakkında derinlemesine bilgi edindi hem de gençlerle çalışırken bu sorunla nasıl mücadele edilebileceği üzerine çözüm odaklı yöntemler geliştirdi.

“Cep telefonuna bağımlı değil, bilinçli kullanıcı olmak mümkün”

Proje Yasal Temsilcisi Adem Bırak Yılmaz ve Proje Koordinatörü Ali Selim Kara, projeye dair yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Nomofobi, özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki bireylerde ciddi düzeyde sosyal izolasyon, anksiyete ve dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. Bu projeyle hedefimiz, gençlik çalışanlarının bu konuya daha bilinçli yaklaşmalarını sağlamak ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak”

Dijital Detoks Atölyeleri ve Etkileşimli Simülasyonlar

Katılımcılar, proje kapsamında yürütülen dijital detoks uygulamaları, teknolojik bilinçlendirme oyunları ve nomofobiyi ölçen test araçları sayesinde gençlerle yapılabilecek çalışmaların pratik adımlarını deneyimledi. Ayrıca, ülkeler arası iyi uygulama örnekleri paylaşılarak her ülkenin dijital bağımlılıkla mücadele yaklaşımları karşılaştırıldı.







