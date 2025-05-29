“Şarjım neden bu kadar çabuk bitiyor?” sorusu son günlerde Android kullanıcılarının en sık sorduğu sorular arasında yer alıyor. Sabah tam dolu pille evden çıkan birçok kullanıcı, gün ortasında şarjlarının tükendiğinden şikayetçi. Hızla yayılan bu sorunun nedenine dair ilk resmi açıklama Google’dan geldi. Şirket, enerji tüketimini anormal biçimde artıran yazılımsal bir sorunu doğruladı ve milyonlarca cihazı etkileyen bu sorunun hangi uygulamadan kaynaklandığını da paylaştı. Üstelik çözüm, kullanıcıların elinin altında.









Google tarafından yapılan açıklamaya göre, son dönemde Android kullanıcılarının karşılaştığı ani pil düşüşlerinin sebebi, Instagram uygulamasındaki yazılımsal bir hatadan kaynaklanıyor.









Destek sayfasında paylaşılan bilgilere göre, uygulamanın önceki sürümlerinde yer alan bir hata cihazın arka planda aşırı enerji tüketmesine neden oluyordu. Bu da bazı android telefonlarda hissedilir bir pil performansı kaybına yol açtı.









Teknik açıklamaya göre, hatalı sürüm cihazın işlemcisine aşırı yük bindiriyor ve arka planda gereksiz şekilde çalışmaya devam ederek bataryayı adeta "sömürüyordu".









Sorun, Instagram'ın 382.0.0.49.84 kodlu yeni sürümüyle birlikte giderildi. Google, kullanıcıların bu sürümü Play Store üzerinden indirerek cihazlarının pil performansını normale döndürebileceklerini belirtti.









Özellikle mayıs ayında sistem güncellemesi alan bazı marka ve modellerin bu sorundan etkilendiği bildirildi. 9to5Google tarafından aktarılan bilgilere göre, kullanıcı şikayetleri doğrudan Instagram güncellemesini açıklayan destek sayfasına yönlendiriliyor.









Henüz diğer Android markalarında benzer bir pil problemi yaşanıp yaşanmadığına dair kesin bilgi bulunmuyor. Ancak bazı android kullanıcıları, önerilen güncellemeyle birlikte pil ömründe gözle görülür bir iyileşme yaşandığını bildiriyor.











