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Barajdan 2 bin 600 metre ağ çıktı

Barajdan 2 bin 600 metre ağ çıktı

16:0829/05/2025, Perşembe
IHA
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Ekipler tarafından bot yardımıyla barajdan 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ çıkartıldı.
Ekipler tarafından bot yardımıyla barajdan 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ çıkartıldı.

Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Koçhisar Barajı'ndan 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda, kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı. Denetimde bot yardımıyla yapılan incelemelerde, baraja avcılar tarafından ağ bırakıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından bot yardımıyla barajdan 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ çıkartıldı.



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