Barajdan 2 bin 600 metre ağ çıktı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda, kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı. Denetimde bot yardımıyla yapılan incelemelerde, baraja avcılar tarafından ağ bırakıldığı tespit edildi.