Göbeklitepe Londra yolcusu

13:3224/03/2026, Salı
Göbeklitepe’den başlayan evrensel tarih anlatısı ile unutulanlar hatırlatılıyor.
DEM Müzecilik, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan Göbeklitepe’yi İngiltere’nin kalbi Londra’ya taşıyacak. Göbeklitepe’den başlayan ve insanlık tarihine yön veren kayıp uygarlıklara uzanan tarih anlatısı, çağdaş deneyim tasarımı ve ileri teknolojilerle kurgulanarak Temmuz 2026’da Londra’da ziyaretçilerle buluşacak. Göbeklitepe’den yola çıkan anlatı, Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui gibi insanlık tarihinde iz bırakan kayıp medeniyetlere uzanıyor. Mimariden astronomiye, yazıdan inanç sistemlerine kadar pek çok alanda kültürel miras bırakan bu uygarlıklar, ileri teknolojiler aracılığıyla DEM Müzecilik’in projesinde yeniden hayat buluyor.

25 DİLDE ANLATILACAK

Müzeciliği ziyaretçinin tarih ve kültürle doğrudan bağ kurduğu, yaşayan bir deneyim olarak ele aldıklarını söyleyen DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Esin, “Göbeklitepe, insanlık tarihine dair bildiğimiz ne varsa kökten değiştiren eşsiz bir miras. Bu mirası farklı coğrafyalardaki insanlarla buluşturmanın ve dünyaya doğru bir dille anlatmanın önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Projede, Göbeklitepe’den başlayan ve diğer önemli uygarlıklarla devam eden evrensel tarih anlatısı ile unutulanı hatırlatıyor, bilinmeyeni öğretiyor, yanlış bilineni düzeltiyoruz. Projede, 25 dilde sunulacak hikâye anlatımı ile farklı kültürlerden gelen ziyaretçilere kapsayıcı ve erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

DOĞUM İZNİ SON GELİŞMELER 2026: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, Ne Zaman Yasalaşacak?