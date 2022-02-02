Gönül Dağı 50. Bölüm 2. Fragmanı: Elimizde olan tek şeyi istiyorlar, bizden vazgeçmemizi

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 50. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak 50. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı 50. Bölüm 2. Fragmanı

FOTOĞRAF 10 Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak 50. bölümü ise merakla bekleniyor.<br> ​Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 50. bölümünün fragmanı yayılandı.<br> Tam bir aile dizisi olan Gönül Dağı yayınlandığı akşamlarda seyirciyi ekran başına kilitlemeyi de biliyor.<br> ​Yeni fragmanda yer alan bir sahne, başarılı oyuncunun \"acaba ayrılıyor mu?\" sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Asuman ile Ramazan bir kez daha kaçmış ama yine karşılarında Münir Başkan'ı bulmuşlardı.<br> Münir Başkan, Asuman ile Ramazan'ın evlenmesine karşı çıkmış ve kızının tepkisiyle karşılaşmıştı. Ardından bir anda yere yığılan Münir Başkan felç geçirmişti.<br> Dizinin yeni fragmanından çarşıda Ramazan'ı gören bir vatandaş 'Ramazan senin kayınpeden hakkın rahmetine kavuşmuş haberin var mı?' diye soruyor. Ve bu sözlerin ardından Ramazan ve Asuman'ın duygusal sahneleri gösteriliyor. Yaşanan sahne 'acaba Münir Başkan karakterine can veren Ege Aydan diziden mi ayrılacak?' sorusunu akıllara getirdi.<br> Gönül Dağı<br><br>\"Bozkırda Bir Anadolu Masalı\"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.<br> Gönül Dağı'nda ayrılık iddiası Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisi ayrılık iddiası ile gündeme geldi. Dizinin son fragmanından yaşanan sahneler, "başarılı oyuncu Gönül Dağı'nda ayrılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.