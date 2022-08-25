Gülşen'in imam hatiplileri hedef alan sözlerine tepki çığ gibi: Kin ve nefret dolu zavallı bir zihniyet

Şarkıcı Gülşen'in, imam hatiplilere 'sapık' dediği görüntüler infiale neden oldu.

Siyasiler, gazeteciler ve ünlü isimler Gülşen'e sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir "Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler için söylediği ifadeler, mezunu ve mensubu olduğum tüm camiaya, öğrencilerine ve mezunlarına yönelik ifadesi iftiradır, bühtandır, apaçık ayrımcılık ve nefret suçudur." dedi.

"ZAVALLI BİR ZİHNİYET"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise "İmam Hatip camiasına yönelik hadsiz ve yakışıksız şekilde iftira atan Gülşen’i kınıyorum. Kin ve nefret dolu zavallı bir zihniyet." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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"SAPIK ARIYORSAN AYNAYA BAK"

Müzisyen Umut Mürare ise "O kadar iğrenç ve o kadar çamursun ki pisliğini her yere bulaştırıyorsun Gülşen! Sapık arıyorsan aynaya bak aynaya! Tüm İmam-Hatipli kardeşlerimi şu sanatçı müsveddesi Gülşen’e dava açmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AHLAK YOKSUNU SALDIRGAN"

Gazeteci Emin Pazarcı ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ahlak yoksunu ve saldırgan: Şarkıcı Gülşen, rezilliği iyice abarttı. Bir konserinde alaycı bir şekilde imam hatipliler için "İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" dedi. İmam hatipliler bu kadına tek tek tazminat davası açıp üzerinde kalan tek parça giysiye kadar almalı."





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"İYİCE HADDİNİ AŞTI"

Gazeteci Sevda Türküsev de "İyice haddini aştı, gündeme gelmek için her türlü değere dil uzatıyor. Gülşen imam hatiplilere sapık benzetmesi yapmış. Hadi buna da özgürlük deyin!" açıklamasında bulundu.

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