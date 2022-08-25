Hayat ÖNDER hukuki süreci başlatıyor Gülşen imam hatiplileri hedef gösteren hadsiz sözlerinin hesabını mahkemede verecek
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ÖNDER hukuki süreci başlatıyor: Gülşen imam hatiplileri hedef gösteren hadsiz sözlerinin hesabını mahkemede verecek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sahnesinde imam hatiplilere 'sapık' diyerek hedef gösteren şarkıcı Gülşen'e karşı hukuki süreci başlatacağını duyurdu. ÖNDER'den yapılan açıklamada "Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖNDER hukuki süreci başlatıyor: Gülşen imam hatiplileri hedef gösteren hadsiz sözlerinin hesabını mahkemede verecek
​ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan.

Şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler infiale neden oldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, hadsiz sözlere karşı hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

ÖNDER'den yapılan açıklamada "Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı(!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

"ÇABALARI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açık Davet! Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz.

Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
HAYAT
Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı

​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:19
​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
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