Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.
Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.
İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI
Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili
"İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.
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Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
HAYAT
Gülşen’den sonra Reyhan Karaca da LGBT propagandası yaptı
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Şarkıcı Reyhan Karaca Yenikapı'da düzenlenen konserde LGBT bayrağı açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı etkinlik alanını tahsis ettiği ve tanıtımlarını yaptığı İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Reyhan Karaca, konser sırasında LGBT bayrağı açtı.
13 Ağustos günü gerçekleştirilen konserde, sahnede bir anda dinleyicilerine 'Nerede, var mı LGBT bayrağı?' diye soran Karaca, seyircilerden birinin LGBT bayrağı çıkarması üzerine 'Var vallahi var. Ver. Elden ele, elden ele!' diyerek bayrağı alıp salladı.