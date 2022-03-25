Haluk Levent dolandırıcılara karşı uyardı: 'AHBAP üyeleri paraya dokunamaz'

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye’nin dört bir yanında senelerce ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, takipçilerini dolandırıcılık konusunda uyardı.

“AHBAP ÜYELERİ PARAYA DOKUNMAZ”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Levent şu ifadeleri kullandı:

“Çok yazdım tekrardan yazayım. Kendini “Ahbap mensubu” tanıtan kişiler bazı kurumlardan para isteğinde bulunmuş. Bu şekilde bir vaziyetle karşılaşıldığında tek yapmanız gereken polisi aramak. Ahbap kurulduğundan beri ahbap mensupları paraya dokunmadı dokunmaz yalnızca aracı olur. Bilginize”

Çok yazdım yeniden yazayım.

Kendini “Ahbap üyesi” tanıtan kişiler bazı kurumlardan para isteğinde bulunmuş.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında tek yapmanız gereken polisi aramak.

Ahbap kurulduğundan beri ahbap üyeleri paraya dokunmadı dokunmaz sadece aracı olur.

Bilginize🙏🙏 REKLAM March 24, 2022

FOTOĞRAF 8 Hopa ilçesinde yer alan Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları gören çevredekiler, durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde; bir nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi. İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsede yer alan 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı. İlçe sakinleri ve zabıta ekipleri ölüme terk edilen ve su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre atların akıbetine karar verileceği belirtildi. ATLARIN ÇARESİZ ANLARI KAMERADA <br><br> Bu arada TIR dorsesinde kaderine terk edilen atların çaresiz anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü. HALUK LEVENT, ATLARI SAHİPLENMEK İSTEDİ <br><br> Öte yandan sanatçı Haluk Levent de, ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi. 'Hopa’dayız. Kırgızistan’a kesilmek üzere gönderilen atlara ulaştık. Maalesef 5 at feci bir şekilde ölmüş. Yaralı halde atlar da var' notlu paylaşım yapan Levent, \"Dünden beri tüm Türkiye'yi meşgul eden bir durum var. Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir TIR'da yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım il Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız\" ifadelerinde bulundu. Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti: Haluk Levent devreye girdi Kars'tan yüklediği atları Kırgızıstan'a götürmek üzere yola çıkan ancak gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle geri dönen TIR'ın sürücüsü, dorsesindeki 38 at bulunan aracını, Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına çekti. Dorsede 2 gündür kaderine terk edilen atlardan 5'i ölürken, bazı atlar da hastalandı. İlçe sakinlerinin su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Polis ekipleri, sürücü ve nakliyeci firma hakkında soruşturma başlatırken, bölgeye gelen sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Muratpaşa ilçesinde yaşayan taksici Muharrem ile ev hanımı Ayşegül'ün ikinci çocukları Simay, gözündeki rahatsızlık nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirdi. <br> <br> Özen, 6 yaşındayken ameliyatın ardından gözünün enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini kaybetti. İlkokulu görme engelli öğrencilerin olduğu özel bir sınıfta bitiren Özen, ardından ortaokul ve lisede karma eğitim aldı. <br> <br> Kendisini okula getiren ve sınıfın kapısında bekleyen, evde de ders kitaplarını okuyan annesinin desteğiyle Antalya Lisesi'nden birincilikle mezun olan Özen, çocukluk yaşlarından itibaren hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanmak için girdiği sınavda da başarılı oldu. Özen, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanınca hayaline bir adım daha yaklaştı. <br> <br> Fakültenin ilk günlerinde görme engellilerin okuyup yazması için kullanılan Braille alfabesiyle notlar alarak ders çalışan Özen, ardından bu durumun zor olması nedeniyle ses kaydı almaya başladı. <br> <br> Derslerde aldığı ses kaydını evde dinleyerek ve annesinin okuduğu notlarla sınavlara hazırlanan Özen, başarılı geçen eğitim hayatının ardından üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadı. Mezuniyet törenine Haluk Levent de katıldı <br> <br> Özen, yıllar önce liseden mezun olurken sosyal medyadan \"Hukukçu olmak istiyorum\" paylaşımına \"Sen hukuk fakültesinden mezun olursan ben de senin törenine geleceğim\" diye karşılık veren ünlü sanatçı Haluk Levent'in de katıldığı mezuniyet töreniyle kep attı. Törende arkadaşlarının ayakta alkışladığı Simay ve annesi Ayşegül Özen'e onur plaketi verildi. \"Anneme ve babama bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum\" <br> <br> Simay Özen, hayalini kurduğu günlere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. <br> <br> Eğitim hayatında zorluk yaşamasına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Özen, \"Anneme ve babama bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hayalim iyi bir avukat ya da fakültemde akademisyen olmak. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim.\" dedi. \"Bir nevi onunla biz de mezun olduk\" <br> <br> Anne Ayşegül Özen ise ilkokul yıllarından itibaren kızıyla okula gidip geldiklerini, elinden gelen yardımı yaptığını anlattı. <br> <br> Kızının hep arkasında olduklarını belirten Özen, \"Üniversite yıllarına kadar derslerine destek oldum. Bir nevi onunla biz de mezun olduk. Kızım çok zeki. Hocasından dinlemesi çoğu zaman yetiyordu. Üniversitede derslerde aldığı ses kaydını evde bilgisayardan dinliyor, önemli yerleri de Braille alfabesine çevirerek okuyordu. Üniversiteyi tamamen kendi emeğiyle bitirdi. Çok gururluyum.\" diye konuştu. Sanatçı Haluk Levent de Özen'in azminin bütün gençlere örnek olması gerektiğini ifade etti. <br> <br> Simay'ın özellikle hayvanlara, çocuklara ve kadınlara şiddete karşı savunucu olmak için avukatlık mesleğini seçtiğini aktaran Levent, \"Bizim ilgilendiğimiz birçok davaya artık Simay Özen de bakacak. Özel gününde yanında olduğum için çok mutluyum.\" ifadesini kullandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Simay Özen'in azmin, çalışmanın önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını herkese gösterdiğini, öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi. Görme engelli Simay hukuk fakültesini bitirdi: Haluk Levent sözünü tuttu Antalya'da 6 yaşındayken enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini tamamen yitiren Simay Özen, annesinin derslerine verdiği destekle kazandığı hukuk fakültesinden mezun oldu. Özen, yıllar önce liseden mezun olurken sosyal medyadan "Hukukçu olmak istiyorum" paylaşımına "Sen hukuk fakültesinden mezun olursan ben de senin törenine geleceğim" diye karşılık veren ünlü sanatçı Haluk Levent'in de katıldığı mezuniyet töreniyle kep attı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 16 Haluk Levent Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Levent, kampayaya destek veren isimleri tek tek açıkladı. İşte o isimler:



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder