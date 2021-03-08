Hayat Hayatında hiç alkol almadı kolonya yüzünden ehliyetine el konuldu Aldığı raporla alkolsüz olduğunu ispatladı
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Hayatında hiç alkol almadı kolonya yüzünden ehliyetine el konuldu: Aldığı raporla alkol kullanmadığını ispatladı

Hayatında hiç alkol almadı kolonya yüzünden ehliyetine el konuldu: Aldığı raporla alkolsüz olduğunu ispatladı

Hayatında hiç alkol almadığını iddia eden Adıyamanlı Ahmet Savaş, trafik uygulamasında 2.28 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Savaş, hastaneden aldığı rapor ile alkol kullanmadığını kanıtladı.

Haber Merkezi İHA
Adıyamanlı Ahmet Savaş, mücadele ederek alkollü olmadığını ispatladı.
Adıyamanlı Ahmet Savaş, mücadele ederek alkollü olmadığını ispatladı.

Alkol içeren kolonya ve dezenfektanlar koronavirüs nedeniyle hayatımızda daha çok yer alıyor. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ahmet Savaş isimli vatandaşın korona virüs nedeniyle eline ve yüzüne sürdüğü kolonya başına iş açtı. Hiçbir zaman sigara ve alkol kullanmadığını dile getiren Ahmet Savaş, eline yüzüne kolonya sürdükten sonra trafik uygulamasına takıldı. Alkol testi için üfleyen Ahmet Savaş, 2.28 promil alkol çıktı. Ahmet Savaş, ben alkol kullanmam’ dese de alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Savaş, işlemleri biter bitmez Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdı. Burada yapılan tahlilde kanında alkole rastlanmadı.

'ALKOL İÇMEM SİGARA İÇMEM'

Kahta’da semt pazarında esnaflık yapan Ahmet Savaş, ehliyetine 6 ay el konulduğu için büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

  • “Adıyaman’ın Kahta ilçesinde pazarcılık yapıyorum. Geçenlerde eve giderken polis noktasında aracımı durdurdular. Ehliyetimi istediler verdim. Eşim de yanımdaydı. O esnada eşim elime kolonya döktü. Maskem takılı olduğu halde kolonyayı elime ve yüzüme sürdüm. Ondan sonra cihazı getirdiler. Cihazı üfledim. Alkollü çıktığımı söylediler. Ben hayatımda sigara içmeyen bir insanım. Hele alkol ise kesinlikle içmeyen bir insanım. Önce şaka yaptıkların sandım. Ondan sonra ehliyetime el konuldu. Bin 339 lira para cezası kesildi. Orada yarım saat bekledim ekipler gelene kadar. Karakola gittim ifade verdim. Ondan sonra kan tahlili için Kahta Devlet Hastanesine gittim. Hastanede alkol için kan tahlili yapılmıyor. Ondan sonra bir arkadaşa rica ettim. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. Buradaki tahlil sonuçlarında alkol kullanmadığım ortaya çıktı. Bütün tahlillerin sonuçları alıp Kahta Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesine giderek dilekçe verdim. Savcılık tarafından bana ‘kovuşturmaya gerek yoktur’ kararı verildi. Ama hakime hanım bana cezayı kesti. Hakime hanım benim itirazımı ret etti. Bundan dolayı ben mağdurum. 6 Ay boyunca ben ne iş yapacağım. Ehliyetime el konuldu. Pandemiden dolayı işlerimizde de sıkıntı var. İş de yapamıyoruz. Bu zor durumda ne yapacağım. Gerçekten çok mağdur oldum. Lütfen yetkilerden rica ediyorum. Yetkililer sesimi duysun mağduriyetimin giderilmesini istiyorum”

''Hayatımda alkole el uzatmadım'': Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti
FOTOĞRAF 9
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Yaşanan olay, 2 ay önce İnegöl ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki Mustafa Diricanlı, polis uygulama noktasında durduruldu.
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Yapılan alkol testinde Diricanlı'nın 0.56 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan sürücüye, bin 228 lira ceza uygulandı.
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İnegöl'de bir koltuk üretim firması ortaklarından olan ve yüzde 51 oranında fiziki engeli bulunan Diricanlı, kullandığı kolonyadan ötürü alkollü çıktığını öne sürdü.
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Diricanlı, “Bir ATM'den para çektim. Sonrasında dezenfektan amaçlı kolonya kullandım, yüzüme sürdüm ve maskemi takarak yola çıktım. 50 metre ileride polis trafik kontrolüne denk geldim. Alkol testi yapıldı. Alkolmetre 0.56 promil alkollü olduğumu gösterdi. Hayatımda alkol kullanmadım. Şok geçirdim. Alkol kullanmadan, alkolden yargılanıyorum. Ekiplere söyledim, kolonya kullandığımı söyledim. Fakat yapacak bir şey yoktu. Savcılığa itiraz dilekçemi verdim” dedi.
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Bacağındaki rahatsızlıktan ötürü yürümekte zorlandığını fiziksel engelli Diricanlı, “Araç kullanmak zorundayım. Annem rahatsız, onu her gün Bursa'ya götürmek zorundayım. Kendi iş yerim var. Çalışanlarımı taşımak durumunda kalıyorum. Araçsız bunları yapamam. Fiziki rahatsızlığımdan dolayı araç kullanmak zorundayım. Yürümekte zorlanıyorum. Alkole karşı olan ve hayatımda alkole el uzatmadığım halde alkolden dolayı mağdur oluyorum” diye konuştu.
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Pandemi dönemini hatırlatan Diricanlı, “Kendi kronik rahatsızlıklarım var. Kolonya bu işin dezenfektanı diyorlar. Sürekli bunu kullanmak zorundayım. Onun için de kolonyayla dezenfekte etmekten ziyade başımıza bela oldu. Yetkililere sesleniyorum; kolonya kullanalım mı, yoksa kullanmayalım mı? Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
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''Hayatımda alkole el uzatmadım'': Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti
Bursa'da, otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis ekiplerince durdurulan sürücü Mustafa Diricanlı (39), yapılan uygulamada 0.56 promil alkollü çıktı. Hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını dile getiren sürücü, kolonya kullandığı için alkollü çıktığını öne sürerken; ehliyetine el konularak, bin 228 lira ceza uygulandı.

226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki: Maşallah
OYNAT 01:05
226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki: Maşallah
Gaziantep'te radara yakalanan alkollü sürücü zar zor üflediği alkol metrenin sonucu 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi. Cezai işlem için ehliyeti istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilmesiyle polis sürücüye radar, alkol ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.
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