Hepsi Grubunun üyesi Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Hastane odasından yürek burkan paylaşım Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül'ün akşam saatlerinde taburcu olması beklenirken, kazada ölen otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Öte yandan genç şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından erkek arkadaşının fotoğrafını paylaşan Ergül, "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" yazısı yürekleri burktu.

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