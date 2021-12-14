Hayat Hepsi Grubunun üyesi Gülçin Ergülün erkek arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetmişti Hastane odasından yürek burkan paylaşım
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Hepsi Grubunun üyesi Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Hastane odasından yürek burkan paylaşım

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül'ün akşam saatlerinde taburcu olması beklenirken, kazada ölen otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Öte yandan genç şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından erkek arkadaşının fotoğrafını paylaşan Ergül, "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" yazısı yürekleri burktu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hepsi Grubunun üyesi Gülçin Ergülün erkek arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Hastane odasından yürek burkan paylaşım
Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Gülçin Ergül, kazada ölen erkek arkadaşının resmini paylaştı. Ergül, "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" yazılı fotoğraf yürekleri burktu.

TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

  • Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir’e gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi: Erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 11
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İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.
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Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.<br>
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Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
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Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Kaza yerinden görüntüler:
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Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi: Erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti
Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin solistlerinden Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül, kazadan hafif yaralı kurtulurken aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti.
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