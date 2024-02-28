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Hayat

İklim Tamkan şiddet gördüğü Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı

Piyanist İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını söyledi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tamkan, ayrıldığı Tanış'ın kendisini ve ailesini ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına maruz bıraktığını ifade ederek, "Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür." dedi. Tanış'ın şiddet faili olduğunu belirten Tamkan, "Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum." ifadelerini kullandı. İklim Tamkan'ın şiddet gördüğünü belirttiği Fırat Tanış, geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda kadına şiddete karşı çıktığını belirten söylemlerde bulunmuştu.

Semih Bozkuş
00:51 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:14 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fırat Tanış - İklim Tamkan
Fırat Tanış - İklim Tamkan

Piyanist ve besteci İklim Tamkan, gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığı oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Tamkan, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İlişkisini bitirdiği Tanış'ın kendisini, ailesini ve yakınlarını da kapsayan şekilde psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibine maruz kaldığını ifade eden Tamkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şiddet zincirinin sessiz halkası olmayı reddediyorum." dedi.

Uzaklaştırma kararının, gördüğü şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığına tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydeden Tamkan, Tanış'ın kendisini maruz bıraktığı eylemlerin kişilik haklarına açıkça bir saldırı olduğunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

"'Yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü"

Yaşadığı tecrübeyi "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğini de belirten İklim Tamkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

"Şiddet zincirinin sessiz halkası olmayı reddediyorum"

İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

"Tahribatı onarabilecek hiçbir merci bulunmuyor"

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum."

Kadına şiddete karşı çıkıp şiddet gösterdi

İklim Tamkan'ın şiddet gördüğünü belirttiği Fırat Tanış, geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda kadına şiddete karşı çıktığını belirten söylemlerde bulunmuştu.

Öte yandan Tanış, geçmişte kadının beyanını esas alarak hukuksuz yargılara neden olan İstanbul Sözleşmesi'ni savunan paylaşımlarda da bulunmuştu.



#İklim Tamkan
#Fırat Tanış
#Şiddet
#Uzaklaştırma Kararı
24 dakika önce
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