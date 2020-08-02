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Hayat İnsan Vakfı Türkiye, Asya ve Afrikada 50 bin kişiye kurban eti ulaştırıyor
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İnsan Vakfı Türkiye, Asya ve Afrika’da 50 bin kişiye kurban eti ulaştırıyor

Her sene kurban faaliyetlerini aralıksız sürdüren İnsan Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı kurban çalışmalarını sürdürüyor. İnsan Vakfı, Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 bin kişiye kurban eti dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsan Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı kurban çalışmalarını sürdürüyor.
İnsan Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı kurban çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan Vakfı 2020 kurban organizasyonunu "Kurban Paylaşmaktır" sloganıyla Türkiye, Asya ve Afrika’da 10 Müslüman ülke de gerçekleştirdi.

10 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı

Her sene kurban faaliyetlerini aralıksız sürdüren İnsan Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı kurban çalışmalarını sürdürüyor.

  • İnsan Vakfı 2020 Kurban Organizasyonu kapsamında Türkiye, Gazze, Yemen, Moritanya, Suriye, Afganistan, Etiyopya, Mozambik, Tayland Patani, Kamboçya ihtiyaç sahibi ailelere kurban dağıtım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Her sene kurban faaliyetlerini aralıksız sürdüren İnsan Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı kurban çalışmalarını sürdürüyor.

“Ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz”

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye, Asya ve Afrika’da 10 ülkede kurban organizasyonu düzenledik. Yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evine et girecek. Bölgede etlerin ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit oluyoruz. Bayramda ve sonrasında da organizasyon düzenlediğimiz ülkelerde çeşitli yardımların gönderilmesine devam edilecek. Kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

İnsan Vakfı, Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 bin kişiye kurban eti dağıtımlarını gerçekleştirdi.
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