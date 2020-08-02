İnsan Vakfı Türkiye, Asya ve Afrika’da 50 bin kişiye kurban eti ulaştırıyor

Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Üstün açıkladı: Bayram hediyesi gibi rekor

Türkiye, kitap yayıncılığında ciro bazında dünyada 16. sırada yer alıyor. Yeni başlıkta dünyanın 6. sırasına yükselerek İtalya'yı geçti. Fransa ile ise dinamik bir yarış içerisinde. 29 Temmuz akşam saat 17:00 itibarıyla, sadece Temmuz ayında, Türkiye'de yayınlanan kitap sayısı: 60 milyon 637 bin 920, kişi başına düşen yeni kitap sayısı 5 eğitim, 5 kültür kitabı oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kitap, her konuda kurucu güç olacak. YAYFED Başkanı Münir Üstün: 'Türkiye kitap okuyor arkadaşlar. 'Türkiye kitap okumuyor' yıkılan bir şehir efsanesidir.' İfadelerini kullandı.