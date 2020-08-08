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Hayat İzmirde mitolojik varlık Satyrosun kabartması bulundu
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İzmir haberleri: Yapılan kazı çalışmalarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros'un kabartmasının bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yapılan kazıda genç bir Satryros kabartması bulundu.
Yapılan kazıda genç bir Satryros kabartması bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından Smyrna Antik Kenti kazılarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

AA
Mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç Satryros kabartması.

İzmir Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

  • İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

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İzmir'de inşaat kazısında tesadüfen bulundu: 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti
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İzmir'in Mimar Sinan Mahallesi Can Kulduk Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı. Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı yapıldı. Kazıda, lahit adı verilen üstü örtülü mezar, seramik parçaları, taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu.
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Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı. Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.
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İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit mezar içinde ve çevresinde ele geçen diadem ve seramik parçaların alanda birden fazla lahit gömüye ait olabilecek parçalara ulaşılması, Antik Smyrna yerleşiminin yayılım alanı ve nekropolü hakkında önemli veriler sunması nedeniyle bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi.
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İzmir Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Konak Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yazıları ve Symrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un görüşü göz önüne alınarak verilen karar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak. Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması yapılamayacak.
İzmir'de inşaat kazısında tesadüfen bulundu: 2 bin yıllık altın taç ve mezar kalıntıları dikkatleri üzerine çekti
İzmir'in Alsancak semtinde bir binanın inşaatında çalışan işçiler, Roma döneminde yaşamış bir soyluya ait olduğu düşünülen altın taç ve mezar kalıntıları buldu. Bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verildi. Çevrede, Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak.

Altın aramaya gelen kazıyor: 600 yıllık tarihi hamam definecilerin hedefi oldu
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Narlı köyünde, köyün kuruluşu ile birlikte 600 yıl önce inşa edilen Narlı Hamamı, zeytin ağaçlarının arasında kaldı.
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Bazı yerleri tahrip olan hamam definecilerin de hedefi haline geldi. Etrafında kazı yapılan tarihi hamamın çökme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini belirten Narlı Mahalle Muhtarı Salim Özdemir, hamamın onarıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
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Bakım yapılması durumunda yerli yabancı turistlerin hamamı ziyaret edebileceğini söyleyen Salim Özdemir, Köyümüz 600 yıllık bir köy. Hamam köyümüzle beraber yapılmış. 600 yıllık bir hamamımız var.
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Zamanla tahrip olmuş, köy işgale uğradığı zamanlarda tahrip olmuş. Altın aramaya gelen kişiler tarafından kazılmış, bakımsız kalmış. İyi bir manzara değil. Bakımı yapılsa, güzelleştirilse daha da güzel olacak.
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En azından tarih yeniden canlanacak. Bakıma ihtiyacı var. Gelip burada eski Osmanlı hamamını kazmanın bir anlamı yok. Yeni kazı yapmışlar.
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Tahribat oluşmuş. Yenilenirse, bakım görürse daha güzel olacak. En azından turistler gelir, görür, ziyaret eder.
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Bu işleri yapan arkadaşlara da yazıklar olsun. Tarihi bu kadar hasara uğratmanın, zarara uğratmanın anlamı yok. Daha önce müze müdürümüz ve belediye başkanımız geldi.
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Uygun görüldüğü takdirde tadilat yapmayı düşündüler ama şu ana kadar herhangi bir proje hazırlanmadı dedi.
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Altın aramaya gelen kazıyor: 600 yıllık tarihi hamam definecilerin hedefi oldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Osmanlı döneminde inşa edilen yaklaşık 600 yıllık Narlı Hamamı, defineciler tarafından tahrip ediliyor. Narlı Mahalle Muhtarı Salim Özdemir, "Gelip burada eski Osmanlı hamamını kazmanın bir anlamı yok. Tarihi bu kadar hasara uğratmanın, zarara uğratmanın anlamı yok" diye isyan etti.


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