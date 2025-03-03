Kampüslere ‘iftar’ sofrası

Türkiye’nin 81 ilinde, 102 kampüste gerçekleştirilecek organizasyonlarla, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu kampüslere taşınıyor. Ülke genelindeki Genç Ofislerin ev sahipliğinde, üniversite öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilecek Kampüs İftarları, öğrencilere Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu doyasıya yaşama fırsatı sunacak. Bu özel program sayesinde gençler, aynı sofrada buluşarak manevi bir atmosferde muhabbet edecek ve yeni dostluklar kuracak. Bu anlamlı etkinliklerle gençler, hem geleneksel Ramazan kültürünü deneyimleyecek hem de kampüs hayatının yoğun temposu içinde manevi bir mola verecek. Çarşamba, Sinop Boyabat Üniversitesi kampüsünde yapılacak. Perşembe Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, cuma Antalya Akdeniz Üniversitesi'de iftar sofraları kurulacak.