Kaynağı bir türlü bulunamadı: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 3 gündür gece belirli saatlerde oluşan patlama, balyoz ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutmaya başladı. Geceleri uyuyamayan vatandaşlar seslerin ilk gelmeye başladığında polis, belediye ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşlar seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde oluşan seslerden dolayı geceleri sürekli olarak uyandıklarını söyledi. Yardım talebi üzerine mahalleye gelen AFAD ve belediye ekipleri, seslerin net bir şekilde duyulduğu caddenin farklı noktalarında özel araçlarla dinleme yaptı. Bölgede ilk defa duyulan seslerden sonra yer altında oluşan boşlukların birleşmesi ya da kaçak kazı yapıldığı yönünde birtakım söylemler ortaya atıldı. Kaynağı belirsiz seslerin olası depremin habercisi olabileceği dedikodularının kulaktan kulağa yapılması nedeniyle vatandaşların korkusu devam ediyor.



“Balyozla duvara vurur gibi ya da havai fişek atılmış gibi sesler geliyor”

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Gece saatlerinde seslerin geldiğini, çok rahatsız olduklarını anlatan Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla; “Geçtiğimiz Pazartesi ve Salı akşamı sesler gelmeye başladı. Bu sesler gece saat 02.30 sıralarında başlıyordu. Pazartesi günü sabah 05.00 sıralarında bitti. Salı gecesi başlayan sesler ise yine sabah saat 10.30’a kadar devam etti. Değişik sesler geliyordu. Örneğin balyozla duvara vurur gibi ya da havai fişek atılmış gibi sesler geliyor. Ses tonları değişiyordu. Vatandaşlarda bir tedirginlik oluştu. Deprem olabilir ya da yer altı kayması olabilir diye şüphelendik. Salı gecesi caddenin etrafında oturan vatandaşlar uykularından kalktılar, baya rahatsız oldular. Yeraltında gelen değişik sesler nedeniyle rahat uyku uyuyamaz olduk” dedi.

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FOTOĞRAF 11 Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak’taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2’inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa cevirdi. Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi. Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu dedi. Sadece kendilerinin değil mahalle sakinlerinin de sıkıntı yaşadığına değinen Atagün, Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık fakat bir sonuç alamadık. Çocuklarımız gece yataklarında yatamıyor, yanımıza gelip yatmak zorunda kalıyorlar. Uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Mülk sahibi kendisi olduğu için kanuni süreç de çok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kadının kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten Süleyman Özer, “Bizlere kapıyı açmıyor. Küfürler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlarımız bile apartmana giremez oldu” diye konuştu. Üst katta oturduğunu ve çok rahatsız olduğuna ifade eden Gökhan Ekmen ise, “Geceleri uykusuz kalıyoruz. Bütün komşularımız bu durumdan çok rahatsız. Tek başına kalıyor biz de bir şey yapamıyoruz. Sahip çıkan yok mal sahibi de kendi olduğu için bir şey de yapılamıyor” diyerek yaşadıkları durumu özetledi. Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadın, çıkardığı farklı sesler nedeniyle hem apartman sakinlerinin hem de çevredekilerinin huzurunu kaçırdı. Apartman sakinleri, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu.

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Elektronik cihazlarla da rahat bir şekilde kaydedilebilen sesleri inceleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Hakan Şekerci ise seslerin muhtemel bir depremin habercisi olabileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seslerin hem gece hem de gündüz takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şekerci, şunları kaydetti:

“Hem gece hem de gündüz bu seslerin takibi yapılmalı. Herhangi bir değişik durum var mı? Sadece gece mi oluyor yoksa gündüz de devam ediyor mu diye. Onu artık biraz daha AFAD’ın gelişmiş sistemleriyle takip edilmeli. Anladığım kadarıyla çevredeki binalarda ve altyapılarda herhangi bir zarar söz konusu değil. Çevrede bir su kesintisi de söz konusu değilse aldığımız ses kayıtlarını dinlediğimiz zaman daha çok yapılan bir kazı izlenimi veriyor bize. Resmi kurumlarda da böyle bir çalışma olmadığı bildirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve inceleme yapılması gerekiyor. Şuanda söylenmesi gereken vatandaşların takip evlerinde herhangi bir hareket var mı veya alt yapıda herhangi bir göçme var mı diye kısaca değerlendirme yapmak ve izlenmesi gereken bir durum. Depremle alakası yok. İncelediğimiz zaman bölgede etkin olabilecek bir fay hattı MTA’nın verilerine göre zaten yok. Kaçak kazı gece seslerin duyulması biraz daha ona yorumlayabiliriz. Sesi dinlediğimiz zaman genelde balyoz sesi ve daha önce de patlama sesi duyulmuş.”